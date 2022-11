Lançante Corporate traduzirá apresentação de médico italiano em evento da Unifap

Primeira agência registrada no segmento, no Amapá, atua com 15 profissionais em sete idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, árabe e alemão



Macapá (AP) – Com presença no mercado amapaense há cerca de um ano e cinco meses, a agência Lançante Corporate – Tradução de Idiomas, a primeira do segmento no estado, fará a tradução simultânea da palestra que o médico e pesquisador italiano Salvatore Rinaldi irá ministrar, nesta sexta-feira (18/11), na Universidade Federal do Amapá (Unifap), sobre uma tecnologia que atua nas causas do estresse trazendo melhorias no bem-estar do paciente.

Especialista na técnica de neuromodulação, o médico irá participar do Seminário de Produção Científica, Tecnologia e Pesquisa na Pós-Graduação. O evento irá ocorrer de 16 a 18 de novembro e é promovido pelo Departamento de Ciências da Saúde da Unifap. A apresentação da tecnologia será às 17h no Bloco de Medicina da instituição, no Campus Macapá.

Tradução

De acordo com a diretora Stefanny Marques, a agência terá como papel se apropriar dos termos técnicos da área do pesquisador, sobretudo da técnica de neuromodulação que já é comprovada pela comunidade científica internacional. No Brasil, a técnica é certificada pelo pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Nós estamos no mercado para atender a uma lacuna existente na área de Tradução e Interpretação de Idiomas, no Amapá. Este será o nosso primeiro atendimento a um cliente Italiano com uma linguagem tão específica como é a da área médica. Confiamos em nosso método de trabalho, no estudo e experiência de nossos profissionais e no feedback de nossos clientes”, garante Stefanny Marques.

A Lançante Corporate atua com 15 profissionais falantes nativos ou com pelo menos oito anos de experiência em sete idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, árabe e alemão.

Perfil do pesquisador

Salvatore Rinaldi trabalha atualmente no Instituto Rinaldi Fontani, em Florença (Itália). Ele desenvolve pesquisas no Departamento de Medicina Regenerativa e no Departamento de Patologia Neuro Psicofisiológica Adaptativa e Otimização Neuro Psicofísica.

É inventor da tecnologia REAC – Conversor Radioelétrico Assimétrico que constitui-se em uma terapia inovadora na Medicina, capaz de atuar diretamente nas causas de estresse dos pacientes.

Sugestão de entrevista:

Salvatore Rinaldi – pesquisador Italiano e criador da técnica REAC

Ana Rita Barcessat – coordenadora do Projeto REAC no Amapá

