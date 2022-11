Qual a Função do Depurador de Ar

Você já entrou em uma cozinha e sentiu o cheiro de gordura e percebeu ela espalhada até mesmo pelas paredes? A função do depurador é justamente resolver esse problema.

Com a correria da rotina, muitas pessoas começaram a preparar as refeições em casa com antecedência e, com isso, ter uma cozinha limpa, organizada e livre de desconfortos se tornou uma prioridade.

O depurador de ar tem como sua principal função reciclar o ar da cozinha, funcionando como uma espécie de “aspirador de gordura”.

Ele funciona, basicamente, como um filtro de cozinha.

O que é o depurador de ar?

O depurador de ar é um eletrodoméstico que cuida da filtragem da fumaça e da gordura expelida pelo fogão durante sua utilização. Parecido com o aparelho coifa, a função é a mesma, apenas muda o tamanho. Enquanto a coifa é para grandes ambientes, o depurador de ar é para ambientes menores.

Depuradores de ar possuem dois sistemas de filtragem e conseguem devolver ao ambiente 80% do ar limpo. É uma boa pedida para ambientes compactos, de pequeno a médio porte. Com esse produto, a cozinha da sua casa terá uma nova cara e, literalmente, novos ares.

Então, para um ambiente livre de odores desagradáveis e uma cozinha com um aspecto de limpeza, esse produto é uma excelente pedida. É prático e o seu uso é passivo: basta ligar durante a utilização do fogão e ativar uma de suas duas formas de funcionamento. Ele pode ser usado para absorção da fumaça e absorção da fumaça e gordura.

Há no mercado depuradores com filtros comuns, que podem ser higienizados quinzenalmente e há os que possuem o filtro com carvão ativado – esses precisam ser trocados frequentemente porque são filtros de uso descartável.

É importante não confundir o depurador com uma coifa ou até mesmo com um exaustor. A coifa é para grandes ambientes e tem formato chaminé (atua tanto no modelo exaustor como depurador, é completo), o exaustor faz uma troca de ar com o ambiente externo (seu foco é promover a circulação de ar), já o depurador tem o foco na filtragem de odores, gordura e fumaça.

Para que serve o depurador de ar?

O depurador de ar serve para filtrar a fumaça e a gordura da cozinha, expelidas pelo fogão. Ele é um filtro para cozinhas compactas. Além de trazer funcionalidade e higiene para o ambiente, ele consegue trazer a sofisticação, porque além de úteis os depuradores são muito bonitos.

Em resumo, ele serve como uma espécie de reciclagem. Absorve as impurezas do ambiente e devolve o ar de forma limpa. Com isso, fica mais fácil a higiene da cozinha, desde o fogão até mesmo as suas paredes. Afinal, quem é que gosta de paredes com aspecto gorduroso?

A gordura que é absorvida por esse aparelho, seja ele de inox ou alumínio, fica concentrada no filtro em forma solidificada.

Para descobrir se sua cozinha precisa de um depurador de ar, abaixo iremos explicar suas principais funções e vantagens.

Quais as principais funções do depurador de ar?

O depurador de ar tem muitas funções em uma casa, são elas: deixar o ar do ambiente limpo e puro, transformar a cozinha em um ambiente mais higiênico, tirar os maus odores deixados pelos respingos de gordura e fumaça, trazer sofisticação ao ambiente, facilitar a limpeza do local, entre outros.

Para pequenas e médias cozinhas, um depurador de ar é praticamente um item indispensável. Ter um aparelho desses em casa, garante uma cozinha limpa por mais tempo, paredes menos manchadas e um ambiente sem o ar pesado de sujeira e gordura.

Diferentemente da coifa, o depurador de ar não possui uma espécie de “chaminé”, o que facilita sua utilização. Além de todos os cuidados que serão acrescidos na cozinha com a aquisição desse aparelho, ele não irá ocupar muito espaço e também deixará sua cozinha ainda mais bonita.

Ao adquirir esse aparelho, é importante atentar-se a higiene dele. A cada 15 dias, você precisa realizar a limpeza dos filtros para que ele continue funcionando perfeitamente. Alguns depuradores de alumínio podem, inclusive, ter seus filtros lavados na máquina de lavar louça.

Para limpar o depurador, é simples: basta utilizar um pano macio junto com um desengordurante ou detergente neutro. Não é recomendado utilizar esponjas de lavar louça ou palhas de aço, para que não ocorra desgastes ou arranhões.

Vantagens de um depurador de ar

Agora que você já sabe quais as funções de um depurador de ar, o que ele é e para o que ele serve, vamos ao que nos interessa, as vantagens. Afinal, quando vamos adquirir um aparelho para nosso lar, temos que levar muitas coisas em consideração.

As vantagens de ter um depurador de casa são:

Ambiente livre de gordura;

Cozinha sem maus odores;

Maior economia de preço em relação a coifa;

Ocupa pouco espaço;

Traz sofisticação e cuidado ao ambiente;

Evita respingos de gordura nas paredes, deixando a cozinha esteticamente conservada;

Serve para pequenos e médios ambientes;

Filtro lavável e de fácil manuseio;

Alguns filtros podem ser lavados na máquina de lavar louça.

Essas são apenas algumas das vantagens e facilidades que ter um depurador na casa trarão. Cuidar do ambiente em que se vive e trazer praticidade e higiene para ele melhoram em grandes porcentagens a qualidade de vida de todos que moram na casa.

Conclusão

Como você pode perceber, ter um depurador de ar em casa é sinônimo de facilidade, funcionalidade e higiene. Ter esse produto irá transformar sua cozinha e sua vida. Então, o próximo passo é buscar o depurador ideal para suas necessidades. Há diversos tamanhos e encaixes com os mais variados fogões.

Como você pode perceber, ter um depurador de ar em casa é sinônimo de facilidade, funcionalidade e higiene. Ter esse produto irá transformar sua cozinha e sua vida. Então, o próximo passo é buscar o depurador ideal para suas necessidades. Há diversos tamanhos e encaixes com os mais variados fogões.

Mãos à obra! Hora da busca!

