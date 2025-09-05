Governo do Estado orienta público da 54ª Expofeira do Amapá sobre medidas de segurança no evento

Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública ressalta que algumas medidas simples contribuem para a proteção individual e coletiva ao longo dos dias de evento.

Dentro de grandes eventos, reforçar a segurança do público é fundamental. Pensando nisso, o Governo do Amapá reforça que a atenção dos visitantes também é essencial para garantir a tranquilidade durante a 54ª Expofeira do Amapá, maior vitrine de negócios da Amazônia. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sejusp), ressalta que algumas medidas simples contribuem para a proteção individual e coletiva ao longo dos dias de evento.

Entre as principais recomendações está a proibição da entrada com garrafas de vidro no Parque de Exposições da Fazendinha. O material representa risco em situações de aglomeração e, por isso, não é permitido pelos agentes de segurança, além de ser uma determinação do Ministério Público do Amapá.

A Sejusp também orienta que os frequentadores evitem portar grandes quantias em dinheiro e mantenham atenção redobrada a objetos pessoais como celulares, bolsas e carteiras. O uso de joias chamativas também não é recomendado, justamente para reduzir situações de risco e possíveis furtos em meio ao grande público, principalmente nos shows quando a proximidade entre as pessoas facilita a ação de indivíduos mal intencionados.

“Nos quatro dias de evento já foram registradas 22 ocorrências de furto, a maioria celulares. Não há registro de roubo ou ocorrências graves”, informou Daniel Marsili, secretário de Segurança Pública.

Outra medida de precaução é combinar pontos de encontro com familiares e amigos, especialmente em caso de perda de contato dentro do espaço. Crianças e idosos merecem atenção especial. Mantenha-os sempre acompanhados, identifique as crianças com pulseirinhas ou cartões com contatos.

Para reforçar esse cuidado específico com os pequenos, o público que chega com crianças de até 12 anos de idade na 54ª Expofeira do Amapá, recebe um crachá para ser preenchido com as informações necessárias para agilizar o reencontro com os familiares em caso de perda dentro do espaço.

Além disso, é importante buscar sempre a orientação das equipes da segurança pública presentes em vários perímetros da feira. Durante toda a programação, policiais civis, militares, agentes de trânsito e bombeiros estão de prontidão para auxiliar o público.

Há ainda um complexo da Segurança Pública localizado na rua principal da Expofeira, em frente ao Miniteatro Caboco. No local também há vários agentes para ajudar a população e, para as mulheres há ainda a “Sala Lilás”, um local de acolhimento e denúncias.

A Secretaria de Segurança reforça que a colaboração da população é essencial para que a Expofeira seja um ambiente seguro e acolhedor para todos.

“Essas orientações são imprescindíveis para garantir que todos possam aproveitar a 54ª Expofeira do Amapá com tranquilidade. Pequenos cuidados, como evitar o uso de joias, proteger celulares e bolsas, além de manter atenção especial com crianças e idosos, fazem toda a diferença. Também reforçamos que é proibida a entrada com garrafas de vidro, justamente para preservar a integridade do público. Nossas forças de segurança estão mobilizadas durante toda a programação, mas é importante que cada cidadão também faça a sua parte”, destacou Marsilli.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...