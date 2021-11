Sebrae recebe representantes da Procuradoria Especial da Mulher para alinhamento de parcerias

Na ocasião, o Sebrae apresenta o Programa Sebrae Delas, que estimula mulheres a empreender, gerar negócios e transformar realidades

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), recebe vereadoras de Macapá, representantes da Procuradoria Especial da Mulher, para compartilhar as atribuições e atividades desenvolvidas. A reunião, objetiva unir projetos e fechar parcerias em prol dos direitos legais de mulheres e dar assistência necessária às vítimas de violência doméstica.

Segundo a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, a atuação da instituição em capacitações e incentivo ao empreendedorismo feminino, contribui para o empoderamento. “Quando mulheres alcançam a autonomia financeira, não precisam mais se submeter a relacionamentos abusivos e violentos, pois não precisam mais depender de ninguém”, ressalta a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

PEM

A Procuradoria Especial da Mulher (PEM), é um órgão de acesso à cidadania, que visa garantir e proteger direitos, está ativa desde agosto. Tem como papel principal, fiscalizar políticas públicas, dar assistência às vítimas e acompanhar os casos de violência contra a mulher no Amapá.

A titular da PEM, vereadora de Macapá Adrianna Ramos, ressalta a importância de parcerias entre instituições públicas e privadas para mudar a realidade de mulheres. “Conhecer alternativas como as que o Sebrae propõe com o empreendedorismo feminino, nos auxilia na transformação da vida da mulher amapaense”, afirma a vereadora de Macapá, Adrianna Ramos.

Sebrae Delas

O Programa Sebrae Delas, tem como propósito, apoiar e fortalecer as mulheres empreendedoras num ambiente acolhedor, utilizando o conhecimento como ferramenta de transformação para a independência financeira e, principalmente, para a tomada de decisões sobre negócios. Visa também, fomentar práticas empresariais para tornar os negócios liderados por mulheres mais competitivos, bem como promover a sensibilização e a articulação de atores estratégicos relacionados ao tema de empreendedorismo feminino.

Segundo a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Denise Nunes, o empreendedorismo feminino transforma as relações sociais. “As mulheres conseguem gerenciar negócios diferentes dos homens. De forma, que diversificam os pontos de vista na tomada de decisões e dão mais visibilidade para questões de gênero”, conclui a gerente da UEE/Sebrae/AP, Denise Nunes.

A reunião com a titular da Procuradoria Especial da Mulher, vereadora Adrianna Ramos, ocorreu na Sede do Sebrae em Macapá, na sala de reunião do Conselho Deliberativo Estadual, nesta quarta (27), às 11h. O encontro contou com as presenças do diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro; assessora da diretoria técnica, Isana Alencar; gerente da Unidade de Marketing e Comunicação (UMC), Sândala Barros; e gestora de projetos da UEE, Rejane Reis.

