Maio Laranja: iluminação em prédios públicos reforça a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescente

Lançada pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), a campanha “Maio Laranja – Não Deixe quem você ama ser a próxima vítima”, ganhou a adesão do Ministério Público do Amapá (MP-AP) e de várias outras instituições publicas e privadas, unidas no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Além da sensibilização, por meio das redes sociais e veículos de comunicação, com mensagens que alertam a sociedade para o grave problema, outras iniciativas estão sendo promovidas durante este mês. O MP-AP apoia integralmente a campanha.

Para reforçar a mensagem e a cor da campanha, na noite de quinta-feira (06), os prédios do TJAP, da Prefeitura de Macapá (PMM) e a Samaúma – árvore símbolo do Ministério Público do Amapá (MP-AP), ganharam iluminação em laranja, sinalizando para todo o Amapá a necessidade de reforçar a prevenção e combate aos crimes contra a infância.

O presidente do TJAP, desembargador Rommel Araújo, destacou a importância de formar essa mobilização em conjunto, principalmente no Estado “por ser uma área de fronteira”. “O Poder Judiciário sempre vai estar aberto para prevenir e combater qualquer tipo de violência contra a criança e o adolescente, e ficamos felizes com a adesão de apoiadores neste importante e delicado tema”, disse o presidente, ressaltando que mais órgãos públicos e pontos da cidade devem receber a iluminação laranja no mês de maio.

A procuradora-geral de Justiça do MP-AP e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG), Ivana Cei, reafirma o total compromisso do Ministério Público com a causa. “É necessário que façamos um amplo esforço de conscientização e enfrentamento a esses crimes, especialmente, orientando os órgãos de proteção, a escola e as famílias, para que fiquem atentos e sejam capazes de identificar os primeiros sinais de vitimização, tão comuns, infelizmente, nesses tempos de pandemia e por meio virtual”, manifestou.

