Jogos de cassino a nosso favor

Se falamos de cassino online, as opções disponíveis para jogar são muito maiores do que as oferecidas por qualquer cassino face a face. Esta é uma vantagem, mas para aqueles que estão apenas começando a naufragar no oceano do jogo, pode ser difícil, pois podem ficar desorientados ou um pouco sobrecarregados.

A realidade é que não se deve preocupar, pois podemos experimentar quantos jogos quisermos ou simplesmente temos preferência por dois ou três jogos e já está. Embora não importe o critério de seleção que tenhamos que escolher, a seguir faremos uma breve revisão sobre os jogos de cassino para que aqueles que estão um pouco mais desorientados e queiram mais informações antes de começar a jogar.

Se for sobre jogos com uma vantagem de casa baixa, poderíamos citar vários conhecidos como blackjack, dados, bacará, dados, vídeo poker ou roleta europeia.

Margem baixa

O que significa para a casa ter uma “margem baixa”? Como seria de se esperar, as casas de jogos ou cassinos (tanto online quanto presencial) têm “a vantagem da casa” a seu favor. Isso nada mais é do que o lucro que o cassino espera obter na forma de uma porcentagem da aposta do jogador. Portanto, ao apostar em qualquer jogo, devemos estar atentos à porcentagem de vantagem que a casa possui.

Estipular a porcentagem exata nos jogos que citamos acima é impossível, uma vez que cada casa de jogo define seus próprios termos e condições em relação aos jogos que disponibiliza, mas em geral pode-se dizer que esses jogos são os que têm uma maior vantagem para o jogador.

Para quem leu este artigo e já entrou no campo, pode pensar que a roleta europeia não deve ser incluída nesta lista. Porque? Bem, porque a vantagem neste jogo geralmente tem uma vantagem de 2,70% sobre o jogador. Apesar disso, incluímos principalmente porque sua vantagem é menor para a casa em comparação com a roleta americana, que tem 5,26%. Além disso, do ponto de vista dos grandes prêmios que podem ser ganhos se conseguirmos a vitória, o 2,70% torna-se uma vantagem decente.

Vale esclarecer que embora estejamos incluindo vários jogos em nossa lista, sempre teremos que estar atentos às regras de cada site e também às apostas que fizermos.

Agora, por que jogar o resto dos jogos onde a vantagem não nos favorece? Por prazer. Dentro do grupo de jogos em que a vantagem da casa poderia ser maior, outros critérios são o que nos leva a escolhê-los para jogar.

É o caso, por exemplo, do poker. Onde a casa tem uma vantagem muito maior do que a lista que fizemos, mas também é mais atraente, pois o desenvolvimento de estratégias e habilidades para jogar o torna mais interessante do que qualquer outro jogo que pode nos dar dinheiro com mais rapidez e facilidade. É o prazer de jogar e vencer que nos leva a esse tipo de jogo, não apenas o interesse material de ganhar dinheiro.

