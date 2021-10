Sebrae e parceiros realizam Festival Gastronômico Drive Thru Sabores da Fronteira em Oiapoque

Evento apresenta pratos inéditos preparados com ingredientes regionais de 19 empresas dos segmentos restaurantes, churrascarias, buffets, hamburguerias, lanchonetes, pizzarias, bares, sorveterias e docerias

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), Associação Comercial e Industrial de Oiapoque (Acoi) e Prefeitura Municipal de Oiapoque (PMO), promovem o Festival Gastronômico Drive Thru Sabores da Fronteira, no Monumento do Marco Inicial, na orla da cidade, no període de 29 a 31 de outubro, das 19h à meia noite. Evento em Oiapoque é aberto ao público. O município está localizado a 590Km de Macapá, na fronteira do estado do Amapá com Saint George, território Francês.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro, o evento valoriza a gastronomia local e principalmente, o pequeno negócio; potencializa a comercialização de produtos fora do lar e promove o consumo de alimentos prontos no município.

“É nesta ocasião, que a sociedade de Oiapoque tem a oportunidade de conhecer o melhor da culinária e da cultura local. Para nós do Sebrae, será fundamental colocar à disposição do município, toda a expertise da nossa equipe técnica que já vem trabalhando com os festivais gastronômicos para beneficiar os empreendedores”, disse o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro.

Edital

Entre as condições apresentadas no edital, os empreendimentos inscritos no Festival Gastronômico Sabores da Fronteira, devem apresentar pratos com receitas inéditas, com a utilização de ingredientes da região; a porção deve conter 350g, com variação mínima de 50g e variação máxima de 350g; e a comercialização será no formato Drive Thru (cliente compra o produto sem sair do carro); o valor padrão do prato é de R$ 25 reais.

Avaliação

As receitas no festival, serão avaliadas por dois (2) júris técnicos (Chefs com formação) e pelo público, esse último, por meio de pesquisa On-Line, com link disponibilizados pelos organizadores.

Requisitos

São imprescindíveis para concorrer à premiação, a receita inédita, com uso de ingredientes regionais; uso de nomenclatura e características regionais; receita melhor avaliada pelo júri técnico e a mais votada pelo público; e respeitar as regras contidas no edital.

Critérios

A originalidade na apresentação dos pratos, estética da apresentação final do prato; porcionamento, quantidade adequada à proposta; posicionamento dos itens que compõem a produção culinária e valorização do item principal; e análise sensorial, valorização e equilíbrio dos sabores; aromas; texturas; cores e formas.

Para a presidente da Associação Comercial e Industrial de Oiapoque (Acoi), Francilene Teixeira, o Sebrae é um dos principais parceiros da associação. “Esse evento beneficia os empreendedores de Oiapoque, principalmente o segmento de alimentação que é o que mais sofre com a Pandemia da Covid-19”, declara a presidente da Acoi, Francilene Teixeira.

A gerente da Unidade de Políticas do Sebrae no Amapá (UPP), Célia Almeida, informa que para esta edição do Festival Gastronômico Sabores da Fronteira, é importante destacar a parceira que a instituição firmou com a PMO e Acoi, com o intuito de contribuir com o fortalecimento da economia local, considerando esse período de Pandemia da Covid-19.

“O setor de alimentação, foi um dos mais prejudicados por conta da paralização das atividades presenciais. A proposta para o município, é trabalharmos no formato Drive-Thru, pois nós acreditamos que é sim, uma forma de contribuir fortemente para a economia alavancar mais uma vez no estado, e consequentemente, no município da fronteira”, finaliza a gerente da UPP/Sebrae/AP, Célia Almeida.

Festival

O Festival Gastronômico Sabores da Fronteira, possui dois (2) eixos de atuação – Degustação e Atração Cultural; promove a culinária local e apresenta as tradições e manifestações regionais, por meio da degustação de pratos à base de produtos e ingredientes regionais, nacionais e internacionais, comercializados a um preço acessível no valor de R$ 25 reais. A estrutura de montagem está com 19 estandes para expositores e um (1) estande institucional.

Parceiros e Patrocinadores

O Festival Gastronômico de Oiapoque – Sabores da Fronteira, em formato Drive Thru, é uma realização do Sebrae no Amapá em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Oiapoque (Acoi) e Prefeitura Municipal de Oiapoque (PMO), bem como os patrocinadores Instituto Médico de Oiapoque, Norte Telecom, Chalets Paradis, Cerâmica Vale Verde, Francisco Materiais de Construção, Supermercado Novo Lar e o Comércio Atacadista de Pescado (COMPESC).

Premiação

Nesta segunda edição serão premiadas as melhores receitas por categoria: 1º lugar na categoria Restaurantes, Churrascarias e Buffets; 1º lugar na categoria Hamburguerias, Lanchonetes, Pizzarias e Bares; e 1º lugar na categoria Sorveterias e Docerias. O primeiro colocado de cada categoria receberá a premiação no valor de R$ 1 mil; uma (1) consultoria técnica do Sebrae e um (1) troféu.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado