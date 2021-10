Projeto Inova Amazônia do Sebrae apoia negócios inovadores com até R$ 72 mil

Projeto identifica negócios inovadores com foco na bioeconomia e para se desenvolverem Sebrae disponibiliza apoio financeiro como bolsa de estímulo à Inovação

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), está com inscrições abertas para adesão ao Projeto Inova Amazônia. A proposta, é o desenvolvimento de inovação, sustentabilidade e conexão entre empreendedores da Região Norte. Edital do projeto, recebe inscrições para ideias com potencial de aceleração e conta com parceria em disponibilizar apoio técnico para empresas se desenvolverem.

O gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro, informa que o Inova Amazônia, apoia projetos inovadores com temas na biodiversidade, biotecnologia e bioeconomia, que partam da utilização sustentável de recursos da Amazônia, de forma inovadora e que tenham suas soluções aplicadas em alimentos; agricultura; aquicultura e pesca; bebidas; biocombustíveis; bioenergia; bioplásticos e embalagens; casa e construção; ecodesign; ecoturismo; farmoquímico e farmacêutico; fitoterápicos e nutracêuticos; florestas; higiene, perfumaria e cosméticos; indústria têxtil e moda; química e novos materiais; e tecnologia da informação e logística aplicadas aos segmentos de bioeconomia.

De acordo com a analista de projetos da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Josseli Pantoja, o projeto é uma estratégia para fomentar, apoiar, desenvolver pequenos negócios, startups, empreendimentos e ideias inovadoras que tenham como base a preservação, conservação e o uso sustentável dos recursos do bioma Amazônico.

“As ideias de negócios com foco em bioeconomia recebem apoio financeiro de R$ 6 mil reais durante 6 meses, para até dois sócios”, finaliza a analista de projetos Unic/Sebrae/AP, Josseli Pantoja.

Projeto

O projeto é realizado em três (3) fases. Na primeira, são recebidas as propostas inovadoras, com seleção de até 50 ideias, que recebem capacitação durante 2 meses, período denominado Pré-aceleração. Na segunda fase, são feitas a seleção de até 30 melhores projetos selecionados na fase anterior que se tornarão empresas formais. Os projetos selecionados recebem capacitação denominada ‘Aceleração’ e recebem apoio financeiro de R$ 6 mil mensais para até dois sócios, por meio da Bolsa de Estímulo a Inovação, durante um período de 6 meses. A terceira fase, é a ‘Internacionalização’ quando são selecionados até dez projetos, que recebem capacitação por mais 2 meses com foco em expansão do negócio para acessar mercados internacionais.

Inscrições

As inscrições gratuitas, podem ser realizadas pelo endereço eletrônico – http://www.sebrae.com.br/inovaamazonia, conforme Edital Amapá.

