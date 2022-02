Caças russos são interceptados em espaço aéreo sobre os mares Báltico e de Barents

Em comunicado, a Otan destaca que interceptação foi feita por aviões estadunidenses, britânicos e noruegueses

O comando aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta sexta-feira (4) que aviões estadunidenses, britânicos e noruegueses interceptaram aeronaves russas nos mares Báltico e de Barents.

De acordo com o comunicado, caças F-15 dos Estados Unidos encontraram aviões da Rússia próximos ao espaço aéreo aliado sobre o mar Báltico. Já as aeronaves do Reino Unido e da Noruega avistaram a movimentação acima do mar de Barents.

A localização citada fica entre próxima ao Oceano Ártico, entre Suécia, Finlândia, Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. O local fica ao norte da Rússia. Alertas de reação rápida foram lançados após o avistamento de bombardeiros.

“Durante a interceptação, foi confirmado que esses caças estavam escoltando uma aeronave de transporte russa TU-154. Em nenhum momento a aeronave russa entrou no espaço aéreo aliado e todas as interações foram seguras e profissionais“, destaca a Otan.

