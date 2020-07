Prefeitura de Macapá faz pagamento de 13° e férias nesta sexta-feira, 10

A Prefeitura de Macapá informa que o pagamento referente à primeira parcela do 13° salário e férias do quadro municipal será efetuado de forma unificada nesta sexta-feira, 10 de julho. De acordo com o secretário municipal de Gestão, Michel Fonseca, o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores municipais deverá ajudar a enfrentar a crise econômica causada pelo novo Coronavírus na capital amapaense.

“Estamos atravessando um momento delicado de pandemia, onde enfrentamos duas crises, a de saúde e a da economia. Com o pagamento da primeira parcela do 13° e das férias, é possível ajudar a fomentar a economia local, principalmente dos empreendedores informais”, destacou Fonseca.

Ainda segundo o secretário, o pagamento das férias será feito aos servidores que fizeram a solicitação, que irão fazer uso no período de julho. Sobre o décimo terceiro, cada servidor receberá o equivalente a 50% do seu salário, no caso dos servidores que estão na ativa. Já os aposentados e pensionistas receberam o pagamento antecipadamente no mês de junho”, informou.

Somados a primeira parcela e as férias dos servidores municipais, os valores correspondem aproximadamente R$ 19 milhões. A prefeitura ressalta que a população procure ter atenção aos cuidados e normas ao sair de casa. Se possível, acessar os caixas eletrônicos em horários alternados como um método a mais de prevenção e combate à Covid-19. Na capital, as agências de autoatendimento funcionam das 6h às 22h.

