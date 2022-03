Feira Agricultura e Arte acontece neste sábado (5), em Macapá

Evento acontece na praça Nossa Senhora da Conceição, no bairro Trem, das 8h as 14h.

Por Paula Monteiro – Secretaria Municipal de Agricultura

A Prefeitura de Macapá realiza, no próximo sábado (5), das 8h às 14h, a 9ª edição da Feira Agricultura e Arte. A ação será realizada na praça Nossa Senhora da Conceição, bairro do Trem, com a comercialização de verduras, legumes, frutas, além artesanatos e pescado do projeto ‘Peixe na Mesa’.

A iniciativa acontece sempre no primeiro sábado de cada mês. Desta vez, haverá venda de trabalhos manuais com peças artesanais de cerâmica, em madeira, além de bordados. Haverá ainda, a comercialização de Pirapitinga no valor de R$ 16 o quilo.

A Feira Agricultura e Arte facilita a vinda de trabalhadores do campo para vender seus produtos na capital amapaense e, assim, garantir a renda familiar de dezenas de pessoas, como explica o secretário municipal de Agricultura (Semag), Raimundo Costa.

“O projeto tem o objetivo de valorizar a agricultura familiar, incentivando o trabalho produtivo do homem do campo, além de atender as demandas de consumo do mercado local e estimular a cultura das feiras”, explica o gestor.

Serviço

A Praça Nossa Senhora da Conceição está localizada na Avenida Desidério Antônio Coelho, no bairro Trem, região central de Macapá.

