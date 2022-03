UBS Congós recebe novos profissionais de saúde; saiba quais especialidades

Agendamentos podem ser feitos por telefone, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.



A UBS Congós, localizada na zona sul da capital, ampliou o quadro de servidores com a entrada de novos especialistas do atendimento da atenção primária, o que vai possibilitar a oferta de consultas pediátricas, ginecologistas e obstetras para a comunidade.

Na unidade já é possível receber atendimentos com clínico geral, odontólogo, nutricionista, psicólogo e exames de enfermagem, assim como pré-natal, PCCU, planejamento familiar e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão.

“A UBS é a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Ela desenvolve um papel central na garantia de acesso à população. Com a chegada de novos profissionais ampliamos alguns atendimentos. Desta maneira, o município reforça e garante a qualidade da prestação do serviço”, destaca Érica Aymoré, secretária municipal de Saúde.

Marcação de consultas

É feita de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 14 às 18h. O agendamento é efetuado por dia da semana. Exames laboratoriais são agendados por telefone e mais 20 vagas presencialmente, além da livre demanda. Consulta de enfermagem para gestantes, acompanhamento familiar e planejamento familiar de segunda a sexta-feira, de forma presencial. Os interessados em marcar consulta devem apresentar RG ou Cartão do SUS, comprovante de residência e número para contato.

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Obstetra Ginecologista Psicólogo e

nutricionista Pediatra e

dentista Clínico geral Telefone:

98802-1185 Telefone:

98802-1185 Telefone:

98813-3497 Telefone:

98813-3497 Telefone:

98813-3497

Mudança no atendimento

Na terça-feira (1) a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) anunciou o novo fluxo de atendimento da unidade, que chegou a atender urgência e emergência por um período, em virtude do cenário de pandemia, quando a UBS Lélio Silva passou receber apenas pacientes com Covid-19. Com a medida, a UBS Congós voltou a atender pacientes da atenção primária e a unidade Lélio Silva passa a ser referência nos atendimentos de emergência na zona sul.

