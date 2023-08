Carla Nobre lança seu novo livro sobre o infinito e a poesia

As Variações do Infinito é o nome do mais novo livro da poeta amapaense, Carla Nobre. Este é o quarto livro publicado pela artista que já tem mais de 20 anos de atuação na cena literária, com seu trabalho de escrita e performances poéticas. O lançamento acontece na quarta-feira, 30, no Banca Pub, a partir das 19h.

Nesta obra Carla traz questionamentos como: você é infinito? O que seria o infinito em sua vida?. A partir destas questões a poeta apresenta suas variações deste infinito que nos cerca. ‘No meu livro eu quero reafirmar, e também dizer, que nós, seres humanos, com cada alegria e desventura diárias, somos infinitos’, revela a poeta.

Se o infinito é aquilo que nunca acaba a poeta convida os leitores a atravessar sua obra descobrindo seus questionamentos. Durantes os 91 poemas escolhidos para compor esta obra, os leitores podem descobrir os mais diversos sentimentos. ‘Quero que os poemas estejam em mim mesmo que um dia virem pó e cinza, fiquemos nos olhares de quem os leu, nas angustias que alimentaram nos leitores. Quero que, através das minhas palavras, fiquemos e sejamos infinitos’, ressalta, Carla.

O trabalho conta ainda com ilustrações de capa e internas assinadas pela ilustradora Carla Antunes. A revisão ficou a cargo do professor Mestre Kerllyo Barbosa Maciel, prefácio escrito pelo Professor Doutor Yurgel Caldas e apresentação pela pelos Poetas Azuis (Pedro Stkls e Thiago Soeiro).

“Variações do Infinito” foi publicado através da Lei Aldir Blanc, por meio do edital Carlos Lima “Seu Portuga”, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult-AP), com realização de Duas Telas Produtora Cultural.

Ficha Técnica:

Prefácio: Yurgel Caldas

Revisão: Kerllyo Barbosa Maciel

Capa e ilustrações: Carla Antunes

Fotos: Eudes Vinícius

Assistente de fotografia Brenda Zeni

Direção de Arte: Pedro Stkls

Produção geral: Andreia Lopes e Hayam Chandra

Figurino: Alika

Maquiagem: Tainara Cavalcante

Assistente de Produção: Rai Amorim e Talita Espósito

Serviço:

Lançamento “Variações do Infinito” – Carla Nobre

30 de agosto de 2023

19h

Banca Pub – Av. Mendonça Furtado, 1773 – Santa Rita

Performances: Ana Anspach, Hayam Chandra, Mary Paes, Nauvegar e Thiago Soeiro

