Central do Contribuinte divulga novo horário de funcionamento

A medida é em decorrência do aumento de casos da Covid-19 na capital. Em casos excepcionais, o atendimento também pode ser realizado de forma on-line.A partir de segunda-feira (24) a Central do Contribuinte funcionará de 8h às 14h para atendimento ao público. O contribuinte também pode entrar em contato por telefone e Whatsapp. A medida adotada é em função do aumento de casos de Covid-19 em Macapá. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira.

“Estamos com um número alto de funcionários acometidos pelo vírus, por isso, em segurança à vida dos nossos colaboradores e dos contribuintes, decidimos suspender reduzir o horário do atendimento presencial e retomar com o on-line”, disse o secretário de Finanças, Mário Rocha Neto.

Os principais serviços procurados pelos contribuintes são os acessos aos boletos de impostos municipais (IPTU, ISS e Alvará de Funcionamento), notas fiscais e certidões negativas.

ServiçoAtendimento presencial na Central do Contribuinte

Horário de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Endereço: Rua Jovino Dinoá, 488 – bairro Trem

Atendimento on-line manhã e tarde

Contatos:

(96) 98801-4139 (ligação)

(96) 98813-3620 (ligação)

(96) 98813-3613 (Whatsapp)

Vigilância sanitária:(Expedição de licença)

(96) 99138-0556 (Whatsapp)

Laiza MangasSecretaria Municipal de Comunicação Social

