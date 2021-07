WhatsApp agora funciona em até 4 dispositivos ao mesmo tempo

Giovanna Fantinato

Nesta quarta-feira (14), o WhatsApp finalmente liberou uma função muito esperada pelos usuários. A empresa anunciou o novo recurso multiplataforma do app, ainda em fase beta, que permite utilizar o mensageiro em até quatro dispositivos simultaneamente sem precisar do celular. O smartphone não precisa estar carregado ou conectado à internet.

O usuário poderá conectar a sua conta do WhatsApp em qualquer aparelho, de forma independente. Mas, no primeiro uso, ainda será necessário usar o celular para confirmar o número de telefone no app. Além disso, os dispositivos serão desconectados caso o usuário não use o WhatsApp no celular por mais de 14 dias.

Segurança

O mensageiro ressalta que mantém o nível de privacidade em todos os dispositivos, com criptografia de ponta a ponta, mesmo na sincronização dos dados, como os nomes de contato, arquivos das conversas, mensagens favoritas, entre outros.

