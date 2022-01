Mais de 7 mil toneladas de lixo são retiradas de área atingida por incêndio no bairro Perpétuo Socorro em Macapá

Serviços devem ser concluídos no sábado (22) e a estimativa é que pelo menos 14 mil toneladas de resíduos sejam retirados.

Em 15 dias de trabalho a Prefeitura de Macapá removeu mais de 7 mil toneladas de lixo e entulho de uma área localizada no bairro Perpétuo Socorro, zona leste da cidade. O local está desabitado desde 2013, quando ocorreu um incêndio que destruiu mais de 250 casas, desde então virou uma grande lixeira viciada. Os serviços devem ser concluídos no sábado (22) e a estimativa é que pelo menos 14 mil toneladas de resíduos sejam retirados.

Apesar das constantes limpezas realizadas pela Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, o local é alvo de despejo irregular de resíduos como lixo doméstico, carcaças de eletroeletrônicos, restos de madeira, garrafas de plástico e resíduos vegetais, como caroços de açaí. O despejo é feito por alguns moradores da comunidade e de outros bairros.

O secretário municipal de Zeladoria Urbana, Jean Patrick, disse que o local só poderá ser mantido limpo com a ajuda da própria comunidade, fiscalizando e denunciando quem descarta o lixo no local. Só no ano passado, a prefeitura limpou três vezes essa área. Entretanto, algumas pessoas voltaram a jogar resíduos.

“Nessas duas semanas de trabalho já foram mais de 70 carradas de lixo retirados. Além dos danos ao meio ambiente e para a saúde de quem vive próximo a esse ponto, as equipes que são enviadas para fazer a limpeza por várias vezes poderiam estar empregadas em outras atividades”, conclui o secretário.

Área monitorada

A Zeladoria Urbana terá equipes de fiscalização periodicamente no local conversando com os moradores, comerciantes e empresários inseridos na área. A secretaria também pedirá o apoio do 6º Batalhão da Polícia Militar, instalado no bairro Perpétuo Socorro, e Guarda Municipal para fazer rondas diárias e evitar que a população volte a sujar o espaço.

Projeto socioeconômico

A Prefeitura de Macapá estuda a possibilidade da implantação de um projeto social-econômico na área do incêndio que irá beneficiar diretamente a comunidade do bairro Perpétuo Socorro.

A iniciativa tem como objetivo fazer com que os moradores mantenham o lugar limpo e também fiquem responsáveis pela manutenção e limpeza. Além de fomentar a economia no bairro e proporcionar lazer a todos.

Combate às lixeiras

Para 2022, a Prefeitura de Macapá montou um planejamento estratégico para eliminar as lixeiras espalhadas em diversos bairros da cidade. A Zeladoria Urbana trabalha no mapeamento desses locais, identificando a origem de formação do lixo e entulho. É feita a programação de limpeza e educação ambiental junto à população.

A fiscalização notifica e, dependendo da situação, multa o infrator. O objetivo é impedir a formação de novos pontos.

Denúncias X Infrações

A pessoa flagrada despejando lixo em via pública será autuada e terá o prazo de 48 horas para fazer a retirada do material. A população também pode denunciar por WhatsApp, SMS ou ligação, pelo número 99970-1078.

Também é possível se dirigir ao prédio da Zeladoria, localizado na Avenida Maria Quitéria, 317, bairro Trem, zona sul de Macapá. A identidade não será revelada.

Jogar lixo em via pública é considerado infração grave de acordo com a Lei Orgânica nº 054 de 2008 do município de Macapá, Artigo 44, onde prevê multas de até R$ 1,5 mil, além de processos nas esferas penal (Delegacia de Meio Ambiente) e/ou Judicial (Ministério Público).

Mônica Silva

Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana

