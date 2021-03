Ônibus circulam em horário reduzido mas ampliam frota nos horários de pico para evitar aglomerações

Desde terça-feira, 9, as empresas de ônibus estão com horário reduzido na circulação da frota urbana e metropolitana. Por orientação da Prefeitura de Macapá, os ônibus estão circulando até as 21h, sendo que nos horários de pico a frota tem sido ampliada para evitar aglomerações.

Em relação ao transporte intermunicipal, não tem havido problemas pois houve uma redução drástica no número de viagens e de passageiros. Só para se ter uma ideia, geralmente durante o mês de janeiro e fevereiro, quando se comemoram as férias e o carnaval, haviam 5 ônibus por dia seguindo e voltando do Oiapoque. Hoje somente um veículo faz o trajeto diariamente.

As empresas de ônibus foram as mais atingidas pela Pandemia já que não receberam nenhum auxílio dos governos federal, estadual ou municipal. Além disso, em razão da pandemia, por questão de bom senso, preferiram não tensionar em relação à tarifa. “A Macapá Santana, por exemplo, está defasada desde 2017 e o valor é menor que o da tarifa urbana”, explica Renivaldo Costa, porta-voz do Setap.

A redução do horário de circulação durará até 15 de março, quando o governo do Estado deverá divulgar novas medidas.

Ascom Setap

