Prêmio que elege iniciativas mais sustentáveis do turismo abre inscrições

Prazo para participar do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade vai até o dia 31 de agosto

Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) convoca os interessados a participarem da edição 2018/19 do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade. As inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto. O projeto é direcionado a empresas e organizações do setor de turismo que investem no desenvolvimento de iniciativas mais sustentáveis para o setor. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site da Braztoa.

A premiação inclui cinco categorias: associados Braztoa, agências de viagens, meios de hospedagem, parceiros do turismo (agências não filiadas) e projetos inovadores, apresentados por grupos de alunos vinculados a instituições de ensino técnico e superior.

O júri é formado por instituições relacionadas ao turismo sustentável, como o Ministério do Turismo, a Organização Mundial do Turismo (OMT) e a Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ações e projetos relacionados ao prêmio estão reunidos na plataforma eletrônica da Braztoa.

Lançado em 2012, o prêmio já teve mais de 270 projetos inscritos, das quais premiou 61 ações recebidas de todas as regiões do Brasil.

Via Portal Brasil