Descansar ou manter o ritmo? Veja dicas para as férias de julho

Julho chegou e, com ele, as tão esperadas férias escolares. A maioria dos estudantes aproveita o mês para descansar, viajar e se divertir, mas, para quem presta vestibular no final do ano, fica difícil deixar de se preocupar com a rotina intensa de estudos. E agora? Esquecer a escola ou aproveitar o período sem aulas para dar um gás a mais na preparação?

Nem um extremo, nem outro. O descanso é essencial para que o estudante consiga chegar ao final do ano com energias suficientes para ter boa concentração nas provas. Ao mesmo tempo, não dá para desligar a chave totalmente e ignorar o fato de que, dentro de alguns meses, as provas chegarão. Confira abaixo a lista de dicas que o GUIA preparou em parceria com professores do Sistema de Ensino COC by Pearson para você aproveitar as suas férias sem culpa.

Organize a rotina

“Nas férias, a meta principal é repor as energias”, lembra o professor Wanderley Damatta, do COC São Bernardo. “É importante voltar para o segundo semestre tranquilo e com disposição para assistir a todas as aulas”. Fernando Rocha, professor do COC Atibaia, reforça que relaxar um pouco nas férias pode ajudar na preparação ao longo do resto do ano. “Com o aluno mais descansado, os estudos podem render muito mais”.

Mas a preparação não pode ser abandonada completamente durante o período, lembra Fernando. “Fica muito difícil retomar o ritmo caso o aluno pare totalmente por cerca de um mês.” Uma dica importante é organizar uma rotina que permita balancear descanso, diversão e estudos. “Elaborar um calendário equilibrado, de forma que você consiga fazer tudo isso sem culpa, pode ser uma boa alternativa”, diz Damatta.

