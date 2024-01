Projeto “Canta Unifap” abre inscrições para coral da Universidade

Inscrição para seleção de cantoras e cantores ocorrerá no período de 8 a 13 de janeiro de 2024. Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas.

A voz é um instrumento que não se pode controlar, vai ao infinito, amarra a todos nós e é só um sentimento na plateia e na voz. A letra de “Canções e Momentos”, música composta por Milton Nascimento, traduz o sentimento de quem gosta de cantar e aprecia essa arte que encanta corações e mentes. E o projeto de extensão “Canta Unifap” traz a oportunidade para quem quer fazer parte do coral de vozes da Universidade, abrindo inscrições no dia 8 de janeiro de 2024 para seleção de cantoras e cantores que queiram integrar o grupo do projeto.

As inscrições serão realizadas presencialmente até 13 de janeiro de 2024, das 9h às 12h e das 15h às 18h, no Protocolo Geral da Unifap, que fica no térreo do prédio da Reitoria, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). O(a) candidato(a) deve imprimir e levar o formulário de inscrição disponibilizado no edital de seleção, mais dois quilos de alimentos não perecíveis que serão doados à instituições e famílias em situação de vulnerabilidade social.

CONFIRA O EDITAL DE SELEÇÃO

De acordo com o coordenador do “Canta Unifap”, Prof. Ms. Melque Lima, o projeto de extensão objetiva formar o coral de vozes da Universidade e oportunizar as comunidades interna e externa quanto às práticas musicais por meio do canto e da banda do projeto.

“Estava faltando um projeto de música no Profid [Programa de Formação, Capacitação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas], no qual os estudantes, servidores e comunidade em geral pudessem explorar suas habilidades e aprimorar seus talentos para toda a sociedade. Daí veio a ideia de formar o coral se apresentar em eventos e dias festivos da Unifap ou fora dela. Espera-se que o projeto possa gerar oportunidades aos interessados em música na Universidade, tendo como foco o ensino de técnica vocal, aulas de canto em geral e as apresentações individuais que poderão ocorrer quinzenalmente nos espaços internos da Unifap”, explica Melque Lima.

O “Canta Unifap” disponibilizará 50 vagas, distribuídas de acordo com a classificação vocal. Para as vozes femininas, serão disponibilizadas 8 vagas para sopranos, 9 vagas para mezzo sopranos e 8 vagas para contraltos; para as vozes masculinas, são 8 vagas para tenor, 9 para barítonos e 8 vagas para baixos. Haverá, ainda, cadastro reserva de 30% das vagas ofertadas.

Podem ser inscrever pessoas a partir dos 17 anos que tenham disponibilidade para participar dos ensaios, aulas de canto e técnica vocal e das apresentações do coral ao longo de 2024, conforme cronograma de apresentações que será elaborado pela coordenação do projeto. Os ensaios e aulas ocorrerão às quintas-feiras, das 17h às 19h, e aos sábados, das 16h às 18h.

A seleção terá duas fases: avaliação vocal individual ou em grupo; e entrevista. As audições ocorrerão de 11 a 13 de janeiro de 2024 no auditório da Pró-reitoria de Extensão e Ações Comunitárias da Unifap, localizado no campus Marco Zero do Equador. O resultado final será publicado no dia 17 de janeiro.

Profid

O “Canta Unifap” faz parte do Programa de Formação, Capacitação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas (Profid), programa de extensão e pesquisa que objetiva o diálogo permanente da Unifap com a sociedade, na compreensão de seu papel à formação de uma universidade mais inclusiva e engajada, mediante a democratização de conhecimentos, artes, cultura e das ciências produzidas nesta Instituição de Ensino Superior.

Em 2023, atendeu 10 mil pessoas. Em 2024, 31 projetos vão atender quase 20 mil beneficiários em todo o estado, em projetos presenciais e remotos, na capital e nos demais municípios. São cursos, atividades esportivas, ações culturais e também iniciativas na área da saúde. Não é necessário pagar nenhuma taxa de inscrição ou mensalidade.

Serão ofertados cursos de Libras, inglês, francês, português e redação, literaturas do norte, metodologias em história e geografia, experimentos práticos na área de Física, programação em informática, engenharia para mulheres, construção civil, empreendedorismo, oficinas e artes visuais; atividades culturais como cinema nas escolas e canto, assim como esportivas nas modalidades de futsal, vôlei, atletismo, capoeira e crossfit. Haverá também atendimento em fisioterapia, geração de memória da arte da carpintaria por meio de documentário, produção em mídias nas aldeias indígenas.

Saiba mais sobre o Profid em https://www2.unifap.br/profid/.

Serviço

Seleção de cantores para o projeto de extensão “Canta Unifap”

Inscrições de 8 a 13 de janeiro de 2024, das 9h às 12h e das 15h às 18h, no Protocolo Geral da Unifap, que fica no térreo do prédio da Reitoria, no campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP). O(a) candidato(a) deve imprimir e levar o formulário de inscrição disponibilizado no edital de seleção, mais dois quilos de alimentos não perecíveis. A íntegra do edital de seleção estão disponível em blob:http://sgi-profid.unifap.br/97259563-daf4-48be-bae8-84acfb3798cf.

