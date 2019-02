Participou do Encceja PPL ou Exterior? Saiba como conferir seu desempenho

Inep divulga resultado na Página do Participante



O resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) Exterior e Pessoas Provadas de Liberdade (PPL) podem conferir o resultado a partir de hoje (8). É preciso inserir o número de CPF e a senha na Página do Participante, localizada no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Apenas o desempenho do Ensino Médio está disponível.

Os participantes do exame estão enquadrados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), direcionada às pessoas que interromperam os estudos e, por este motivo, não terminaram a educação básica no tempo regular. Pessoas com mais de 15 anos são matriculadas na EJA Fundamental e, acima de 18 anos, na EJA Ensino Médio.

O resultado do Encceja 2019 permite solicitar a certificação para o nível de ensino desejado caso tenha alcançado a pontuação mínima (100 pontos) nas quatro áreas do conhecimento e na redação (5 pontos). Neste caso, é preciso recorrer às Secretarias Estaduais de Educação e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia escolhidas no momento da inscrição.

Outro caminho é a declaração parcial de proficiência, possível caso as notas mínimas tenham sido alcançadas em uma ou mais áreas do conhecimento – exceto as quatro simultaneamente. Neste caso, o participante não precisa refazer as provas da área em que alcançou a proficiência parcial.

Bolsa de estudo EJA

As bolsas de estudo EJA visam auxiliar o estudante a concluir a educação básica mais rapidamente e com mais facilidade, já que oferece até 70% de desconto em todas as regiões do país. O Educa Mais Brasil ainda tem oportunidades para a educação básica, cursos técnicos e pré-Enem, ensino profissionalizante, entre outros. São mais de 700 mil oportunidades somente em 2019. As matrículas estão abertas.

Agência Educa Mais Brasil