Com experimento sobre jambu no espaço, estudantes do SESI Pará recebem menção honrosa em conferência internacional da NASA, nos EUA

A equipe Newton Exploration, da Escola de Referência SESI Ananindeua, foi homenageada com menção honrosa pela participação na Missão 19 da International Journey ISS Expedition, realizada no Kennedy Space Center, na Flórida (EUA). A premiação reconhece o destaque do grupo paraense em um dos eventos internacionais mais relevantes sobre medicina e biotecnologia espacial.

Única escola brasileira no evento, o grupo formado por alunos do 3º ano do Ensino Médio apresentou um experimento científico inédito: o processo de germinação do jambu em ambiente de microgravidade. A planta, símbolo da cultura alimentar amazônica, foi o ponto de partida para uma pesquisa que uniu ciência, identidade regional e tecnologia.

Para Márcia Arguelles, gerente executiva de Educação do SESI Pará, o reconhecimento internacional comprova o impacto da proposta pedagógica desenvolvida no estado. “A menção honrosa recebida por nossos alunos é motivo de enorme orgulho para o SESI Pará. Eles não apenas levaram a ciência amazônica para um centro de referência mundial, como também mostraram que nossos jovens têm voz e protagonismo nas grandes discussões globais. Essa conquista reforça o nosso compromisso com uma educação que prepara para o futuro sem esquecer suas raízes”, disse.

Durante o evento, que reuniu equipes do Brasil, de Portugal e dos Estados Unidos ligadas ao programa SSEP (Student Spaceflight Experiments Program), os estudantes do SESI Pará conduziram uma apresentação, abordando o design do experimento, as etapas do projeto e suas implicações para futuras missões espaciais com foco em alimentação e biotecnologia.

O professor Thiago Machado, orientador da equipe, também celebrou o resultado. “Ver nossos alunos sendo reconhecidos em um ambiente tão prestigiado mostra que a ciência feita nas escolas da Amazônia tem potencial internacional. Essa experiência vai muito além da sala de aula, ela transforma vidas, amplia horizontes e afirma que o conhecimento pode, sim, ultrapassar fronteiras.”

Para Ana Clara, estudante da equipe Newton Exploration, o sentimento é inexplicável. “Se eu pudesse resumir esses dias em uma palavra, seria inexplicável. É simplesmente incrível estar aqui, trocando conhecimentos com profissionais da astrofísica, da física e de outras áreas do setor espacial. Está sendo uma experiência muito especial pra gente. E mais do que isso: é uma honra representar o Brasil e poder levar um pedacinho da nossa cultura paraense para eles,” disse.

A Newton Exploration permaneceu nos Estados Unidos até o dia 5 de julho, participando de atividades imersivas promovidas pela Kennedy Space Center International Academy (KSCIA), com foco em inovação, educação científica e exploração aeroespacial.

