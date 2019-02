Alimentos e bebidas influenciam alta de 0,32% da inflação em janeiro

O Índice que mede a inflação oficial do país, o IPCA, subiu 0,32% em janeiro. O registro ficou acima dos 0,15% apresentados em dezembro. Em janeiro de 2018, a taxa foi de 0,29%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi divulgado nesta sexta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Rio de Janeiro.

No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação oficial do país ficou em 3,78%. A inflação de janeiro foi puxada pelo grupo alimentação e bebidas, que cresceu nos últimos 30 dias, fechando o mês em 0,90%. Em seguida, vieram s despesas pessoais, que subiram 0,61%. Juntos, os grupos alimentos e bebidas e despesas pessoais responderam por cerca de 90% do índice do mês.

O item alimentação no domicílio subiu 0,97% em janeiro, especialmente em função das altas nos preços do feijão-carioca, da cebola, das frutas e das carnes. O leite longa vida, após cinco meses consecutivos de queda, subiu 2,10%. Já a redução do preços do tomate ajudou a conter a alta dos itens alimentícios.

No caso das despesas pessoais, o aumento de preços foi impulsionado pela alta de itens como excursão, hotel e de alguns serviços como manicure e cabeleireiro.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, apenas vestuário apresentou deflação de dezembro para janeiro. Foram registradas variações negativas nas roupas femininas, roupas infantis e roupas masculinas. Além disso, os calçados também registraram queda. Os itens habitação, artigos de residência, saúde e cuidados pessoais, educação, transportes e comunicação também variaram positivamente de preço em janeiro.

Com informações da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.