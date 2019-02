Receita abre consulta para contribuintes com lotes residuais do Imposto de Renda

Os contribuintes que caíram na malha fina entre 2008 e 2018 e já regularizaram a situação com o Fisco podem consultar o lote de restituição a partir deste sexta-feira (8).

Ao todo, serão reembolsados R$ 401 milhões para 142 mil pessoas que estavam na malha fina.

A lista com o nome dos beneficiados está disponível no site da Receita Federal na internet e também pode ser consultado pelo aplicativo do Fisco ou pelo telefone da Receita, pelo número 146.

As restituições terão correção de 5,68%, para o lote de 2018, e 107,8% para o lote de 2008.

Em todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic acumulada entre a entrega da declaração até o atual mês.

Já o dinheiro, será depositado na conta dos contribuintes no próximo dia 15 de fevereiro.

EBC