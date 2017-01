Em fevereiro tem Pinduca, o Rei do Carimbó, e Finéias, o Rei da Zankeirada, em Macapá

Pinduca e Finéias Nelluty, representantes de ritmos legítimos da Amazônia se encontram nos dias 10 e 11 de fevereiro nos palcos de Macapá e Santana para dois grandes shows. Os artistas prometem muito carimbó, lambada, siriá, sirimbó, cumbia, merengue, guitarrada e zankeirada, embalados por muitos instrumentos de cordas, marca de suas apresentações. Os shows fazem parte do projeto Palco Amapá, coordenado pelo cantor e compositor Cley Luna, criado para ser uma alternativa de acesso à musica e arte para o público.

Palco Amapá

“Será um show para dançar, feito por estes artistas que revolucionaram a música nortista levando o regionalismo com muitas guitarras e swing para grandes palcos e fazendo com que o público de todas as classes levate para dançar. O Palco Amapá vai fazer este encontro inédito com Pinduca, o Rei do Carimbó, diretamente do Pará, e o Rei da Zakeirada, ritmo criado pelo inovador Finéias Nelluty”, disse Cley Luna.

Pinduca, o Rei do Carimbó

Pinduca está desde os anos cinquenta fazendo sucesso na carreira artística, é cantor e compositor nascido em Igarapé Mirim, interior do Pará. Desde que gravou seu primeiro disco, em 1973, já foram mais de 30 discos, centenas de shows no Brasil e exterior, e o título de Rei do Carimbó. Além dos sucessos do carimbó, lambada e merengue, ele é conhecido por seu chapéu, com elementos da cultura paraense pendurados, e como autor da marchinha dos aprovados em vestibulares em todo Brasil. Pinduca continua a realizar seu sonho, de levar a cultura e a alegria paraense para o mundo, e após alguns anos retorna agora ao Amapá.

Finéias, o Rei da Zankeirada

Finéias Nelluty é um dos grandes artistas amapaenses, cuja criatividade e iniciativa o levam a apresentar para o público sempre um produto musical novo. Versátil, do famoso personagem Bicha do Brega, Finéias voltou para o regional dançante e apostou em suas experiências via Guiana Francesa e Caribe, e um som contagiante. Se dedica ainda ao jazz, com a banda Amazon Jazz, e promove o único festival do estilo na beira do Amazonas, e, incansável na inovação, criou o ritmo zankeirada que tomou conta das festas e clubes.

Serviços:

Projeto Palco Amapá com Pinduca e Finéias Nelluty

MACAPÁ

Data: 10 de fevereiro

Local: Clube do Arrocha – Antigo Biroska

SANTANA

Data: 11 de fevereiro

Local: Dimpu’s Club

Mesa: R$ 150,00

Camarotes: R$ 300,00

Ingressos: Macapá – R$ 20,00

Postos de venda: Undergroud Story, Villa Nova Shopping, sorveteria Jesus de Nazaré e Loja jumbinha.

