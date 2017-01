Livro interdisciplinar sobre estudos amazônicos e amapaenses será lançado nesta sexta (20)

Direcionado a estudantes do Ensino Fundamental II, o livro “Conhecendo o Amapá”, de autoria do professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Manoel de Jesus de Souza Pinto, será lançado nesta sexta-feira, às 18h, no auditório da Biblioteca Central do campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

O livro está sendo lançada com o selo da editora Cultural Brasil e pretende ser uma valiosa ferramenta no processo ensino-aprendizagem nas escolas. Em nove capítulos, e de maneira interdisciplinar, a obra faz a junção de disciplinas como História, Geografia, Política, Economia, Cultura, Turismo e Meio Ambiente está em consonância com as normas estabelecidas na Resolução 56/2015 do Conselho Estadual de Educação do Estado do Amapá, que torna obrigatória a inclusão da disciplina Estudos Amazônicos e Estudos Amapaenses nas séries do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

“O livro só foi possível devido ao esforço de grandes pensadores, professores, pesquisadores e intelectuais locais que tiveram a sabedoria de registrar fatos, informações e imagens de grandes momentos vivenciados ao longo do tempo em várias etapas da história do desenvolvimento do estado, desde o período colonial até os dias atuais”, afirma Manoel Pinto.

Segundo o autor, “Conhecendo o Amapá” transformou informações complexas em linguagem objetiva, franca e escolar. Diversos conteúdos que compõem a obra foram extraídos de estudos acadêmicos, por meios de pesquisas, artigos científicos e livros técnicos. “Por outro lado, a obra dialoga modernamente com jornais, blogs, sites institucionais, flexibilizando as fontes e ‘acertando o passo’ com as novas tecnologias de informação, porém, sem perder o rigor dos conteúdos apresentados e informações capturadas”, explica Manoel.

Serviço

Lançamento do livro “Conhecendo o Amapá”

Dia 20 de janeiro, às 18h, no auditório da Biblioteca Central da Universidade Federal do Amapá (Unifap), localizada no campus Marco Zero do Equador (Rod. Juscelino Kubitschek, Km 02, bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP). Entrada franca.

*Com a colaboração de Manoel Pinto