Agosto das Juventudes: Governo do Amapá institui mês voltado ao incentivo de políticas públicas para o público jovem

Objetivo é realizar ações como workshops, oficinas e cursos que reforcem os direitos assegurados a esta parcela da população.

Por: Luan Rodrigues

O governador, Clécio Luís, sancionou a lei que institui o ‘Agosto das Juventudes’, tornando o oitavo mês do ano como um período destinado a promover a conscientização sobre os direitos dos jovens amapaenses. O objetivo é realizar debates, oficinas, cursos de qualificação profissional, workshops e outras ações de incentivo à expansão de políticas públicas voltadas a esta parcela da população.

O mês foi escolhido em referência à data 12 de agosto, em que é celebrado o Dia Nacional da Juventude. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Rodolfo Vale, com articulação da Secretaria de Estado da Juventude (Sejuv).

“O ‘Agosto das Juventudes’ entrará no calendário dos eventos do estado, com ações de saúde, cidadania, qualificação profissional e cultura, com o intuito de valorizarmos a nossa juventude e, principalmente, trazer a reflexão acerca da importância de garantirmos os direitos desses jovens, para que possamos melhorar também os indicadores relacionados à juventude amapaense”, detalhou a secretária da Juventude, Priscila Magno.

Um dos objetivos da lei é divulgar as diretrizes e direitos presentes no Estatuto da Juventude. A ideia é estimular o desenvolvimento de ações que ampliem o acesso ao conteúdo e incentivar a reflexão sobre os direitos expostos no documento.

O termo ‘juventudes’, no plural, demonstra o esforço da iniciativa para alcançar jovens de diferentes realidades, seja nas cidades, nas periferias, nas escolas, nas regiões rurais, nos quilombos, nas áreas e nas aldeias indígenas.

Mais direitos

A lei surge como mais um instrumento de incentivo à juventude amapaense. Em 2023, o Governo do Amapá garantiu o pagamento do 13º do programa Amapá Jovem, beneficiando mais de 10 mil inscritos. A iniciativa faz parte do ‘Novo Amapá Jovem’, que também conta com a criação de 6 subprogramas, alcançando diferentes grupos da juventude.

Festival Agosto da Juventude

O ano de 2023 foi marcado pelo 1º Festival da Juventude, organizado pelo Governo do Amapá, que proporcionou a retomada dos cadastros do programa Passe Livre Estudantil e contou com diversas programações para os jovens nos âmbitos do empreendedorismo, esporte, cultura e serviços de assistência social.

Com a criação do ‘Agosto das Juventudes’, está previsto que o festival ganhe mais uma edição e esteja integrado nas programações da data.

Foto: Lidiane Lima/Seed

Legenda: O mês foi escolhido em referência à data 12 de agosto, em que é celebrado o Dia Nacional da Juventude—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...