Auxílio emergencial será pago até 2022? Saiba as últimas discussões

Segundo o gestor federal, a possibilidade de continuar com os pagamentos do auxílio emergencial em 2022 se dará pelo avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19.

Ester Farias

Diante o anuncio da prorrogação do auxílio emergencial, muitos cidadãos começaram a se questionar sobre possibilidade do pagamento do benefício em 2022. Em razão disso, recentemente o presidente da república, Jair Bolsonaro, se posicionou quanto a permanência do programa emergencial no próximo ano.

Segundo o gestor federal, a possibilidade de continuar com os pagamentos do auxílio emergencial em 2022 se dará pelo avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19. Que tem a previsão de imunizar toda população adulta brasileira até outubro.

Cabe salientar que este ano o auxílio emergencial está distribuindo valores variados, conforme a composição familiar. Desta forma, a prorrogação deve contemplar as mesmas quantias, entre R$ 150 e R$ 375.

Inicialmente o coronavoucher foi liberado com apenas quatro parcelas, previstas para serem encerradas no último mês, julho. Diante a extensão, o programa recebeu mais três parcelas, sendo a primeira liberada a partir deste mês, agosto.

