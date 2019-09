Setembro Amarelo: Viver é sempre a melhor opção

Hoje é o Dia Mundial Para Prevenção ao Suicídio. É necessário falar desse tema de forma clara e adequada para eliminar o tabu; falar com a sensibilidade necessária para se colocar no lugar do outro e compreender que o sofrimento de ninguém pode ser julgado ou diminuído. Neste vídeo, lançado pelo Projeto Atuação Pela Vida, da Promotoria de Defesa da Saúde do Ministério Público do Amapá (MP-AP), em parceria com a Prefeitura Municipal de Macapá e o Ambulatório de Atenção à Crise Suicida (Ambacs) da Universidade Federal do Amapá (Unifap), três jovens (Débora, Ester e Carla) compartilham suas histórias de vida, dividem seus momentos de dor e nos deixam uma mensagem inspiradora, a de que viver é sempre a melhor opção. Procure ajude. Ligue 188

