Brasil tem mais de 208,5 milhões de habitantes, segundo o IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou no ‘Diário Oficial da União’ nesta quarta-feira (29) a mais recente estimativa da população do país para estados e municípios.

A população brasileira foi estimada em 208,5 milhões de habitantes, conforme divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As estimativas da população para estados e municípios, com data de referência em 1º de julho, foram publicadas no “Diário Oficial da União”.

De acordo com o levantamento, as 27 capitais juntas abrigam 49,7 milhões de habitantes, o que representa 23,8% da população do país. Além disso, o IBGE destacou que pouco mais da metade da população brasileira (57% ou 118,9 milhões de habitantes) vive em apenas 5,7% dos municípios (317), que são aqueles com mais de 100 mil habitantes.

O país tem 46 municípios com mais de 500 mil habitantes, que concentram 31,2% da população do país (64,9 milhões de habitantes). Por outro lado, a maior parte dos municípios brasileiros (68,4%) possui até 20 mil habitantes e abriga apenas 15,4% da população do país (32,1 milhões de habitantes).

