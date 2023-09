Universidade federal oferece dezenas de cursos gratuitos online

São cursos de curta duração, entre 8h e 60h; todos oferecem certificados ao final.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos. São formações de curta duração, entre 8h e 60h.

Com direito a certificado de conclusão, os cursos gratuitos da UFRGS são disponibilizados através da plataforma Lúmina.

São capacitações em áreas como Ciências da Saúde e Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas e Sociais, Linguística, Letras e Artes e Tecnológicas.

A carga horária, assim como a exigência de testes para a emissão do certificado, varia de acordo com o curso.

Os conteúdos são autoformativos, ou seja, não contam com a presença do professor ou tutor online, no entanto, os alunos podem esclarecer dúvidas em fóruns ou por e-mail.

Qualquer pessoa pode se inscrever, uma vez que os cursos não têm pré-requisitos, embora alguns sejam continuação ou aprofundamento de assuntos específicos.

Como se inscrever nos cursos gratuitos da UFRGS

Todas cursos gratuitos da UFRGS são online e oferecem certificado de conclusão para aqueles que finalizarem todos os módulos.

O primeiro passo é acessar o site da Lúmina (lumina.ufrgs.br). Em seguida clicar em “Cadastre-se” e preencher os dados para obter um login. Depois, escolher um dos cursos oferecidos e fazer a inscrição. Pronto, agora é só iniciar a capacitação.

Confira os cursos gratuitos da UFRGS

Ciências da Saúde e Biológicas

Ciências Exatas e da Terra

