ELAS+ anuncia 62 iniciativas selecionadas na 8ª edição do Edital Mulheres em Movimento

Cada organização irá receber até R$ 50 mil do Edital Mulheres em Movimento 2024 – Por Democracia, Justiça de Gênero e Climática, realizado em parceria com ONU Mulheres.

São Paulo, julho de 2024 – O ELAS+ Doar para Transformar acaba de anunciar os grupos selecionados pelo Edital Mulheres em Movimento 2024 – por Democracia, Justiça de Gênero e Climática, realizado em parceria com a ONU Mulheres. Das quase 2 mil iniciativas de mulheres cis, trans e outras transidentidades inscritas, 62 irão receber até R$ 50 mil de apoio flexível para o fortalecimento institucional e de suas capacidades de responder rapidamente aos contextos e crises. Esta é a oitava edição do projeto, que chega ao montante de R$ 3 milhões para distribuir entre grupos, com ou sem registro formal (CNPJ), que atuam na defesa de questões como luta antirracista, direitos LBTIs, direito à moradia e à saúde, direito à cidade, moda justa e sustentável, direitos trabalhistas, justiça climática e ambiental e a defesa da democracia. O projeto tem apoio de Channel Foundation, Equality Fund, Fondation Chanel, Levi Strauss Foundation e Wellspring Philanthropic Fund.

Para indicar os grupos, foram levadas em consideração a relevância estratégica de cada um para as comunidades, em sua área de atuação e no universo do movimento social. Todas as organizações selecionadas serão contactadas por e-mail ou telefone, e terão seus nomes divulgados no site do edital.

“O Edital Mulheres em Movimento 2024 – por Democracia, Justiça de Gênero e Climática, mais uma vez, coloca em prática o que o ELAS+ acredita. As mulheres, em toda sua diversidade, conhecem suas realidades, seus territórios, seus desafios, e têm para isso soluções sociais e ambientais. O que elas precisam é de apoio para colocar em prática ou continuar fazendo o que já fazem. A riqueza das propostas recebidas de todas as regiões do Brasil é emocionante! A lista que estamos divulgando agora é das iniciativas selecionadas para receber o apoio de até R$ 50 mil, mas se houvesse mais recursos, mais grupos e organizações poderiam ser beneficiados”, diz Savana Brito, diretora executiva do ELAS+.

As iniciativas selecionadas estão em todo o território nacional, sendo 11 na região Norte, 26 no Nordeste, 3 no Centro-Oeste, 16 no Sudeste e 6 no Sul. São grupos que atuam pela igualdade e justiça de gênero, direitos LBTIs, contra o racismo, em defesa da causa indígena e proteção à floresta e aos povos originários. “O Comitê de Seleção teve muito trabalho para definir os grupos que estamos divulgando hoje. As propostas vindas de diferentes segmentos de movimentos sociais têm potência, têm compromisso com uma sociedade com mais justiça social, racial, socioambiental, com mais direitos para as mulheres e para a população LBTI+ e com mais democracia. Estamos muito felizes por poder apoiar esses 62 grupos”, completa Savana.

O ELAS+ é o primeiro fundo filantrópico feminista e antirracista que atua em prol da justiça social do Brasil. Vai completar 25 anos em 2025, tendo apoiado mais de 1,2 mil grupos e organizações. Lançado em 2017, o Mulheres em Movimento é o maior programa da fundo e trabalha com recursos direcionados a iniciativas e soluções sociais desenvolvidas e lideradas por mulheres. As atividades propostas no Edital iniciam em agosto com uma reunião virtual de boas-vindas e apresentação do programa. Os grupos serão acompanhados pelo ELAS+, com encontros virtuais e presenciais, como o Diálogo Mulheres em Movimento, que reúne os grupos financiados para que tenham a oportunidade de construir conjuntamente, entre os diversos segmentos, análises de conjuntura, estratégias coletivas e alianças que impulsionam o seu desenvolvimento. A ação está prevista para maio de 2025.

Sobre o ELAS+

O ELAS+ Doar para Transformar foi o primeiro fundo a investir exclusivamente na promoção do protagonismo das mulheres, pessoas trans, não binárias, e que reconhece toda a multiplicidade e singularidade desse universo. A organização é um fundo de justiça social e ambiental, feminista e antirracista, que há quase 24 anos investe no fortalecimento de organizações e grupos liderados por mulheres cis, trans e outras transidentidades. Apoia organizações que movem e sustentam a economia e as relações sociais nas suas localidades, promovem impacto social positivo em comunidades, cidades, estados, apoiando a transformação coletiva da sociedade. Mobiliza recursos no Brasil e no exterior, com empresas, governos, fundações, organismos internacionais e pessoas físicas para aplicá-los no fortalecimento de organizações, com ou sem CNPJ. A atuação se dá no ecossistema de filantropia para justiça social e tem o tamanho do Brasil, já que apoia organizações nas cinco regiões do país.

