Governo do Amapá promove passeio ciclístico na Festa de São Tiago, em Mazagão

Em comemoração aos 247 anos da tradicional Festa de São Tiago, uma manifestação cultural e religiosa do estado, o Governo do Amapá promove um passeio ciclístico em Mazagão, no sábado, 20. A largada será às 16h, na antiga fábrica de refrigerante da Coca-Cola, com chegada na praça de Mazagão Velho.

As inscrições serão gratuitas e o percurso contará com 97 km. No local, serão entregues camisas gratuitamente e haverá premiação com medalhas. A programação é coordenada pela Secretaria de Desporto e Lazer (Sedel).

“O passeio ciclístico é uma oportunidade única para unir a prática esportiva com a valorização das nossas tradições culturais. Estamos empenhados em proporcionar um evento seguro e agradável para todos os participantes. Esperamos que todos aproveitem essa experiência e celebrem conosco a Festa de São Tiago”, afirmou a titular da Sedel, Cibely Peixoto.

O ciclista, Luís Leal, de 39 anos, pratica a modalidade desde a década de 1990 nos arredores de Santana e em locais próximos, como Mazagão Novo e o distrito da Fazendinha. Ele faz parte do grupo de ciclistas “Pelotão 50” e diz que a equipe está muito animada para participar deste ciclo-turismo.

“Estamos muito empolgados para o passeio ciclístico deste ano. A ideia de chegar a lugares com nossas bicicletas e fazer turismo local e comunitário encantou todos nós praticantes desse esporte. Mal podemos esperar para sentir a energia do evento e celebrar essa tradição”, destacou Leal.

Tradição

Realizada desde 1777, a Festa de São Tiago é uma das maiores manifestações culturais do Amapá. Mistura rituais religiosos, cavalhada e teatro a céu aberto para contar a aparição de São Tiago como um soldado anônimo que lutou bravamente ao lado dos cristãos na guerra contra os mouros. Esta tradição, trazida da África, no século XVIII, completa 247 anos em 2024.

A programação conta com o apoio do Governo do Amapá, da prefeitura de Mazagão, e é realizada pela comunidade local, em parceria com o Instituto Cultural da Festa de São Tiago.

Confira a programação oficial da Festa de São Tiago 2024

Dia 18/07 (quinta-feira)

12h – Vominê – (igreja, casa dos festeiros – Figuras);

19h – Novena;

20h30 – Arraial;

23h30 – Baile Dançante até às 4h, no Barraco de São Tiago.

Dia 19/07 (sexta-feira)

12h – Vominê – (igreja, casa dos festeiros – Figuras);

18h30 – Novena;

20h – Arraial promovido pelo Instituto Cultural da Festa de São Tiago (Cavaleiros, Atiradores, Fogueteiros, Caixeiros, Máscaras);

23h30 – Baile Dançante até às 4h, no Barraco de São Tiago;

Dia 20/07 (sábado)

8h – Celebração de Batizado – (Igreja Nossa Senhora da Assunção);

10h – Confissões – (Igreja Nossa Senhora da Assunção);

12h – Vominê (Igreja, casa dos festeiros – Figuras);

19h – Novena;

20h – Arraial, a cargo da Empresa Equinorte;

23h30 – Baile Dançante até às 5h, no Barraco de São Tiago.

Dia 21/07 (domingo)

12h – Vominê (Igreja, casa dos festeiros – Figuras);

19h – Novena;

20h30 – Arraial, promovido pela empresa Nort Odonto;

23h30 – Baile Dançante até 5h, no Barraco de São Tiago;

Dia 22/07 (segunda-feira)

12h – Vominê (igreja, casa dos festeiros – Figuras);

18h30 – Novena;

20h – Arraial, promovido pelo Governo do Amapá;

23h30 – Baile Dançante até às 5h, no Barraco de São Tiago;

Dia 23/07 (terça-feira)

12h – Vominê (igreja, casa dos festeiros – Figuras);

19h – Missa dos Cavaleiros de São Tiago;

20h – Arraial, promovido pela Prefeitura Municipal de Mazagão e Câmara de Vereadores;

23h30 – Baile Dançante até às 4h, no Barraco de São Tiago.

Dia 24/07 (quarta-feira)

4h – Alvorada Festiva;

12h – Vominê (igreja, casa dos festeiros – Figuras)

16h – Entrega dos Presentes;

19h – Novena;

21h30 – Baile de Máscaras até às 6h, no Barraco de São Tiago.

Dia 25/07 (quinta-feira)

7h – Saída do Arauto, convidando as figuras para o Círio;

8h – Missa solene em frente à Capela de São Tiago (grupo de liturgia);

9h – Início do Círio;

11h – Dança do Vominê para convidados e em residências locais;

12h – Passagem do “Bobo Velho”;

15h – Saída do arauto, anunciando o início da batalha, com os seguintes episódios:

– Descoberta do Atalaia;

– Morte do Atalaia;

– Armadilha (emboscada feita pelos cristãos);

– Captura e venda das crianças cristãs e partilha do dinheiro;

– Troca do corpo do Atalaia pela bandeira moura;

– Batalha entre mouros e cristãos, tomada do estandarte mouro e batalha final;

– “Vominê” (dança da vitória dos cristãos);

20h – Ladainha;

21h30 – Baile Dançante até às 6h, no Barraco de São Tiago.

Dia 26/07 (sexta-feira)

8h – Salve Rainha em louvor a Santa Ana (procissão);

9h – Baile da Melhor Idade até 0h, no Barraco de São Tiago;

19h – Apresentações Culturais (palco principal).

Dia 27/07 (sábado)

5h – Alvorada festiva e início da Festa de São Tiago das crianças;

12 h – Vominê (igreja, casa dos festeiros – Figuras);

16h – Entrega dos presentes;

19h – Transladação da imagem do santo e a novena;

21h – Baile de Máscaras até às 6h, no Barraco de São Tiago;

Dia 28/07 (domingo)

8h – Missa e Círio das Crianças;

11h – Visitas nas residências locais;

12h – Passagem do Bobo Velho;

16h – Batalha das Crianças;

20h – Recírio;

23h30 – Baile Dançante até às 6h, no Barraco de São Tiago.

