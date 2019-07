Fortes chuvas causaram transtornos em diversos bairros de Macapá

Prefeitura trabalha de forma intensa para evitar transtornos causados pela chuva

Devido às fortes chuvas que caíram na cidade na madrugada desta quarta-feira, 17, a Prefeitura de Macapá está nas ruas da capital atuando em várias frentes de serviços para evitar e sanar transtornos causados pelo grande volume de água. Até o momento, choveu 96 milímetros, em apenas 8 horas, mais da metade prevista para todo o mês de julho (190 milímetros).



Estão sendo executados serviços de desobstrução, desassoreamento e limpeza de vias pluviais durante toda o dia em diferentes bairros de Macapá. Os trabalhos se concentram na Avenida Cora de Carvalho, FAB com Santa Catarina, Av. Rio Grande do Norte, Leopoldo Machado, Pacoval, com desobstrução de bueiros e galerias; limpeza do talude e do canal do Jandiá com escavadeira hidráulica, limpeza e remoção de entulho do canal da Avenida Ana Nery, com capina manual e mecanizada. Serviços de limpeza e remoção de entulho também são executados na Rua Odilardo Silva e avenidas Marcílio Dias e General Osório.

“Estamos com equipes nas ruas desde a madrugada. Choveu o esperado para o mês inteiro e coincidiu com a maré alta. Vale lembrar que ainda há previsão de chuva, e a prefeitura continua fazendo o monitoramento e o trabalho de limpeza. Muito lixo está sendo retirado dos canais e das galerias, e gostaríamos de contar com a colaboração da população que muito já tem nos ajudado, mas algumas pessoas ainda insistem no descarte indevido do lixo, o que causa muitas obstruções e alagamentos na nossa cidade”, enfatiza o secretário de Obras de Macapá, David Covre.

Até o momento, a Defesa Civil Municipal atendeu 26 chamadas e está fazendo o monitoramento em pontos que já foram atendidos, como zona norte (Av. Pérsia, Renascer; Antônio Asmar, Jardim 1; Passagem Albatroz, Infraero 1; e no bairro Novo Horizonte) e zona oeste (Silas Salgado, Orlando Pinto e Santa Catarina).

Previsão do Tempo

Os dados do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis (NHMET/Iepa) apontam para o mês de julho 190 milímetros. Ainda segundo informações do NHMET, a previsão é de maré alta na tarde desta quarta-feira, por volta das 15h56, e deve atingir 3.15 milímetros. Em caso de alagamentos, a população deve acionar a Defesa Civil do Estado pelo número 193, que trabalha de forma integrada com o Município de Macapá.

Assessoria de Comunicação/PMM

Fotos: Jhenni Quaresma e Max Renê



Curtir isso: Curtir Carregando...