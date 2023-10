Amapá sediará Seminário de Arte Marcial Vietnamita com presença de mestre Nacional nesta sexta-feira (27)

Comunicação Qwankido Amapá

Acontece nos dias 27, 28 e 29 de outubro, o Seminário Nacional de Qwan Ki Do (Kung Fu vietnamita), contando com a presença de mestre Minh Su Evandro Crestani, graduado faixa preta 6°dang e responsável pela arte marcial no Brasil e América do Sul. Evandro possui experiência no Kung Fu há mais de 42 anos e é especialista em Defesa Pessoal e temas relacionados à segurança pública.



A programação deste ano ocorre na capital do meio do mundo, repleto de conhecimentos técnicos como pontos vitais, uso de energia (KI), torções, defesa pessoal e luta de estilos animais do Kung Fu (Garça, Tigre, Louva Deus, Macaco e Serpente).



O seminário contará ainda com cerimônia de abertura, demonstração de formas e armamentos, cerimônia de troca de faixas, exame de graduação, além de aula aberta ao público que deseja conhecer esta arte marcial fundada pelo mestre Pham Xuãn Tong, o fundador do estilo.



O evento acontecerá no Centro de Alto Rendimento do Complexo Glicério Marques e conta com a realização da União Qwankido do Brasil, Clube Chau Van Long de Qwankido, Clube Phuong Long e apoio da Prefeitura de Macapá por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).



Sobre o Qwankido

Considerado uma fusão do kung fu da China com o VO (artes marciais) do Vietnã, o Qwan Ki Do é uma arte que envolve disciplina, agilidade, força e equilíbrio, aliada aos ensinamentos da sabedoria e filosofia oriental. O estilo une diversas técnicas de torções, imobilizações, chutes, socos, projeções, domínio energético (KI), defesa pessoal e o manejo de várias armas tradicionais chinesas e vietnamitas.

Espadas, lanças, escudos, punhais e bastões combinados com movimentos leves e precisos compõem a arte marcial que se difundiu mundialmente e ganhou adeptos no Amapá.

Serviço:

Assessoria de Comunicação Qwan Ki Do: (96) 99147-8300

Portal: www.qwankidobrasil.com.br

Instagram: @qwankido_chau_long

