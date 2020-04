Amapá tem 842 casos confirmados e 1.272 em análise laboratorial

O Governo do Amapá atualiza nesta segunda-feira, 27, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 842 casos confirmados e 1.272 em análise laboratorial e 1.830 foram descartados.

O boletim traz 21 novos casos confirmados sendo 20 em Macapá e 1 em Laranjal do Jari. Mais três óbitos: em Macapá, homem de 42 anos, que estava em hospital da rede particular, sem comorbidade; em Laranjal do Jari, duas mortes, um homem de 72 anos, hipertenso e diabético e uma mulher de 75 anos, hipertensa.

Dos 842 casos confirmados no Amapá:

Recuperados: 349 (Macapá 311/ Santana 30/ Laranjal do Jari 3/ Oiapoque 2/ Vitória do Jari 2/ Mazagão 1)

óbitos: 26 (Macapá 19/ Santana 4/ 1 Oiapoque/ 2 Laranjal do Jari)

Isolamento Hospitalar: 100, sendo 49 no sistema público (17 em leito de UTI / 32 em leito clínico), e 51 no sistema privado (9 em leito de UTI / 42 em leito clínico)

Veja abaixo o número de suspeitos declarados pelos municípios: 1.220

Macapá: 652

Santana: 333

Amapá: 2

Calçoene: 6

Cutias do Araguari: 2

Itaubal: 1

Laranjal do Jari: 106

Mazagão: 22

Oiapoque: 13

Pedra Branca do Amapari: 11

Porto Grande: 34

Serra do Navio: 13

Vitória do Jari: 19

Tartarugalzinho: 6

Casos suspeitos hospitalizados: 64

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

