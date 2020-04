WhatsApp ou ICQ: compare os aplicativos de mensagem

Compare os recursos do ICQ, famoso mensageiro dos anos 2000, e do WhatsApp, aplicativo de mensagens mais baixado do mundo

Clara Fabro

O ICQ, software pioneiro na comunicação instantânea e famoso mensageiro dos anos 2000, ganhou um novo visual neste mês de abril. Precursor de serviços como o WhatsApp, o serviço reformado está disponível de graça em diversas plataformas digitais, como Windows, Linux, macOS, Android e iPhone (iOS), além da versão web. Com a reformulação do app, o ICQ possui agora uma nova interface e identidade visual, além da promessa de continuar funcionando mesmo em conexões de Internet ruins.

O chamado “ICQ New” ainda conta com sincronização entre os aplicativos de diferentes plataformas, permitindo que o histórico de mensagens seja acessado igualmente em um iPhone e um PC com Linux, por exemplo. Confira a seguir um comparativo entre o ICQ New e o WhatsApp, mensageiro mais utilizado no mundo, e veja as principais diferenças e semelhanças entre os serviços.

1. Serviços disponíveis

Tanto o WhatsApp quanto o ICQ New são aplicativos de mensagens instantâneas que incluem as tradicionais conversas por mensagens de texto, além dos clipes de voz, videochamadas, ligações via Wi-Fi ou rede móvel e a criação de grupos.

Por mais que as funções sejam as mesmas, o ICQ New traz algumas ações diferenciadas, como a transcrição automática de áudios enviados em clipes de voz. Nas chamadas de vídeo, o app ainda permite a utilização de filtros, e as ligações de vídeo em grupo podem ser acessadas por 30 pessoas, diferentemente do WhatsApp, que aceita apenas quatro pessoas.

Outra diferença é o número máximo de contatos que podem ser adicionados a grupos. O WhatsApp permite grupos de no máximo 256 participantes, enquanto o ICQ New permite a criação de grupos com mais de 25 mil pessoas. Outro destaque do ICQ New é que ele não exibe números de telefone dos participantes de grupos, ao contrário do WhatsApp.

2. Disponibilidade em plataformas

O ICQ já apresentava, antes da reformulação do app, disponibilidade em diferentes plataformas em versões anteriores, além do acesso pela web. O ICQ New mantém a compatibilidade com sistemas Windows, Linux e macOS para desktops, e pode ser encontrado nas lojas virtuais Google Play Store e App Store.

Já o WhatsApp conta com a versão para web em PCs, além dos aplicativos para desktops Windows e macOS. O aplicativo também está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

3. Recursos de conversas por texto

Os recursos dos dois apps são bem parecidos quando o assunto é a modalidade de conversa por texto. Ambos possuem emojis cadastrados, além de permitirem o envio de figurinhas nos chats. No ICQ New ainda é possível criar enquetes, tanto em conversas privadas quanto em grupos de muitas pessoas, recurso relevante principalmente para fazer votações.

O WhatsApp restringe o envio simultâneo de mídia para 30 arquivos, que podem variar entre fotos e vídeos. No ICQ New, não há limite no número de arquivos que podem ser enviados, além de o app disponibilizar a opção de envio de imagem “sem compressão”, que mantém a qualidade original da foto ou do vídeo.

