Rover chinês em Marte é avistado do espaço por orbitador da NASA

A HiRISE, câmera da nave espacial com visão super aguçada da NASA, que orbita Marte há mais de 15 anos, capturou uma imagem panorâmica do primeiro Rover da China em Marte.

A câmera do Experimento de Ciência de Imagens de Alta Resolução (HiRISE, na sigla em inglês) a bordo do Orbitador de Reconhecimento de Marte (MRO, na sigla em inglês) da NASA tirou uma foto do Rover chinês, chamado Zhurong, cerca de três semanas depois que o robô com rodas pousou com sua sonda estacionária na vasta planície do Planeta Vermelho conhecida como Utopia Planitia, com um diâmetro estimado de 3.300 quilômetros.

“Claramente visíveis estão o que interpretamos como o módulo de pouso cercado por um padrão de explosão, e o próprio Rover um pouco ao sul depois de descer do módulo de pouso”, escreveram os membros da equipe HiRISE em uma descrição da foto, que foi divulgada na última quinta-feira (10).



Superfície alaranjada de Marte com rochas e dunas ao fundo



“Esta imagem mostra que o terreno circundante é muito típico do sul de Utopia Planitia, com uma região lisa e quase sem rochas”, acrescentaram. “As características curvas brilhantes são formas de relevo eólicas (sopradas pelo vento)”.



As imagens da HiRISE também mostram o hardware que ajudou Zhurong e seu módulo de aterrissagem a chegar com segurança à superfície marciana. O escudo térmico, o escudo traseiro e o pára-quedas da missão podem ser vistos.

