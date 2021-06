Caminhada: entenda os benefícios dessa atividade física

Especialistas explicam pontos positivos da atividade para o corpo e para a mente

Uma das atividades físicas mais comuns, conhecida por não precisar de equipamentos e poder ser realizada em diversos lugares, é a caminhada. Em muitos pontos da cidade, é possível ver as praças cheias de pessoas caminhando, principalmente pela manhã e ao fim da tarde.

As diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre atividade física, atualizadas no fim de 2020, recomendam a prática de exercício moderado por 300 minutos semanais. Ou 150 minutos de atividade física intensa por semana, quando não tiver contraindicação.

Para entender os benefícios da atividade para o corpo e para a mente, o Diário do Nordeste consultou especialistas. O doutor Carlos Alberto da Silva, professor do Instituto de Educação Física e Esportes- IEFES da Universidade Federal do Ceará (UFC) e o psicólogo Léo Nepomuceno, do Laboratório Cearense de Psicologia do Esporte da UFC, responderam algumas das principais dúvidas.

A caminhada é uma atividade física aeróbica. Carlos Alberto da Silva explica que, por isso, é benéfica para todo o sistema cardiorrespiratório, associada com redução na incidência de eventos cardiovasculares.

“É uma das atividades físicas mais acessíveis para que a população se torne fisicamente ativa”, ressalta Carlos Alberto. O doutor também cita outros impactos positivos da prática para o corpo:

Aumento de disposição

Melhora da aptidão física

Melhora do bem-estar e do humor

Impacto positivo na pressão arterial

Melhora nos quadros de artrose e artrite,

Fortalecimento muscular de membros inferiores

Diminuição das dores nas pernas

