Brasil bate recorde de casos diários de Covid-19 com 228,9 mil testes positivos nas últimas 24h

País também contabilizou 672 óbitos pela doença neste período, atingindo 625 mil vítimas desde o início da pandemia

O Brasil registrou 228.954 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dia consecutivo com números maiores que 200 mil em um dia . Ao todo, foram 24.764.838 testes positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), divulgados nesta quinta-feira (27).

Desde o começo de janeiro, o país tem registrado uma alta de casos no país por conta da variante ômicron. Com os dados contabilizados hoje, a média móvel de casos dos últimos sete dias é de 168.514, a maior já registrada no Brasil.

O país também registrou 672 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 625.085 vítimas desde o início da pandemia. Com os números de hoje, a média móvel de mortes dos últimos sete dias é de 411.

#PainelConass Covid-19

Data: 27/01/2022, 18h



Casos

• 228.954 no último período.

• 24.764.838 acumulados.



Óbitos

• 672 no último período

• 625.085 óbitos acumulados.



Mais informações: https://t.co/ZjV7hqhXrq — CONASS (@ConassOficial) January 27, 2022

Mesmo com a subida de casos de Covid-19 das últimas semanas, as mortes pela doença não estão em subida proporcional, um resultado da vacinação contra a doença no país. Entretanto, o número de óbitos tem registrado uma crescente desde o dia 11 de janeiro.

Reprodução/Conass

