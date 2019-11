Zezinho Corrêa comanda jantar dançante nesta sexta em Manaus

Uma verdadeira viagem gastronômica ao som de grandes sucessos da MPB. Essa é a proposta do jantar dançante promovido nesta sexta (15), no Restaurante Sarah, situado no Rua São Luiz, 386, bairro Adrianópolis. O cantor Zezinho Corrêa comanda a noite relembrando os principais sucessos do gênero.

Além muita música e pista liberada para os casais apaixonados, o Restaurante Sarah, referência em gastronomia árabe, realizará uma grande imersão na cultura com comidas típicas, ambientação e até apresentações de dança do ventre.

“Nosso querido Zezinho comandará uma noite especial. Além de grandes clássicos da MPB, também teremos muita música amazonense e boi-bumbá, numa mistura imperdível com uma das vozes mais consagradas do Amazonas”, afirma a organizadora do evento, Tatyana Cury.

As reservas de mesas já podem ser realizadas através do telefone (92) 98173-8848.

