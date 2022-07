Feira da FAS realiza edição especial neste domingo em homenagem as festas julinas

Em ritmo de festas julinas, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promove mais uma edição da Feira da FAS, neste domingo (10), das 8h às 19h, em alusão ao período que celebra as tradicionais comemorações ao redor do Brasil, com comidas típicas, atrações musicais e mais de 70 expositores. O evento será realizado na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus, com entrada gratuita.

Pela manhã, das 9h às 12h, a atenção será voltada ao público infantil. Sob a tutoria da artista e estudante de teatro Mel Angeoles, a criançada terá diversão garantida com atividades recreativas, pintura de rosto e muitas brincadeiras.

No horário do almoço, a partir das 13h, a programação cultural fica por conta da cantora Gabriela Dias. Às 15h, acontece a participação do músico amazonense, Vitinho Matrinxã, com os melhores hits de festas julinas e música popular brasileira. Já às 16h30, a Banda Encontro das Águas promove um show com repertório musical eclético para agitar os visitantes da feira.

“Nós temos orgulho em promover uma programação importante e rica para o público. A Feira da FAS é simplesmente perfeita, porque tem tudo em um só lugar. De manhã cedo, às 8h, oferecemos opções de café da manhã regional e durante esse tempo, a nossa atenção é para as crianças, que sempre curtem nossas brincadeiras, músicas e peças de teatro. E isso não impede que os pais aproveitem com ‘a gente’. Já no almoço, os visitantes podem se deliciar com as opções gastronômicas dos nossos parceiros”, comentou a supervisora da Coordenadoria Cidades Sustentáveis da FAS, responsável pela realização da feira, Cristine Rescarolli.

Além disso, a Feira da FAS é uma oportunidade para os artistas mostrarem seus talentos e ganharem reconhecimento na cidade. Também fomenta a economia criativa em Manaus, com espaços para pequenos empreendedores venderem seus produtos.

A Feira da FAS é realizada uma vez por mês, sempre aos domingos, com o objetivo de fomentar um ciclo de sustentabilidade e de estimular a economia verde e criativa na cidade.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

