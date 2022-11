Congresso em Manaus aborda o recomeço da fotografia no pós-pandemia 

Evento “Foto Inovar/Amazônia”, que será realizado nos dias 15 e 16 de Novembro, no Teatro Manauara, contará com palestras de fotógrafos que atuaram na linha de frente da Covid-19, no AM.

MANAUS (AM) – Com palestras de fotógrafos renomados de todo o País, o Congresso de Fotografia do Norte “Foto Inovar/Amazônia” realiza a sua quinta edição com o tema “O Recomeço”, temática focada em discutir os impactos que a pandemia trouxe para a área fotográfica. O objetivo do evento é compartilhar experiências, discutir os desafios e alternativas de quem soube se reinventar durante a crise, criando novos modelos rentáveis de negócios. O evento ocorre nos dias 15 e 16 de Novembro, no Teatro Manauara, situado na Av. Mário Ypiranga, 1300, Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital amazonense.

Realizado por Paulinho Marcondes, há cinco anos o evento já trouxe mais de 50 palestrantes. Os passaportes para os dois dias de evento estão à venda a R$399,00 e podem ser adquiridos no site www.fotoiniovar.com.br. Para o diretor do Foto Inovar e realizador do evento, Paulinho Marcondes, a partir do congresso é possível ver a evolução do mercado fotográfico, e principalmente, das pessoas impactadas que compartilharam conhecimentos e inspirações para a referência de muitos fotógrafos.

“Isso tudo trouxe uma evolução incrível na maneira de fotografar e também gerenciar os negócios. Como exemplo, já tivemos muitos fotógrafos de Manaus palestrando no nosso palco e mostrando tudo que aplicaram, após participarem dos nossos eventos. Além disso, muitos já receberam inúmeros prêmios de fotografia no Brasil e no mundo. Tudo isso é motivo de muito orgulho para todos nós, e nos motiva a continuar realizando em Manaus um evento que tem o poder de transformar carreiras e vidas através da fotografia”, afirma Marcondes.

Linha de Frente Covid-19

O jornalista e fotógrafo atuante na linha de frente da cobertura da Covid-19 no AM, Raphael Alves abre a programação do evento com “Retratos da Pandemia”. Atuando desde o início da pandemia nos mais diversos aspectos desde a Primeira Onda, a maior crise de Oxigênio que o Estado enfrentou com a chegada da Segunda Onda do Corona Vírus, e a chegada da vacina.

Alves documentou o isolamento, a cidade vazia e o comércio fechado, os hospitais, os enterros coletivos, as mortes das pessoas em suas casas. “Segui profissionais do Samu com pacientes procurando vagas em hospital. Fui às UTIs, hospitais de campanha e cobri muito as questões dos indígenas em contexto urbano, durante a primeira onda. Depois fiz a reabertura do comércio, o retorno às aulas e todos os cuidados que isso requereu , enfim todas as tentativas de uma volta à normalidade antes da segunda onda”, relembra o autor do fotolivro: ‘Insulae’ (do latim: Isolamento), publicado em 2020 pela Artisan Raw Books.

O fotojornalista amazonense cobriu a segunda Onda e a falta de oxigênio. “Vi a transferência de pacientes para outros estados. Pacientes se tratando em casa e novamente morrendo sem assistência. Depois chegou a vacina e, além da chegada das primeiras doses, fotografei a vacinação dos mais diversos grupos: idosos, indígenas aldeados e vivendo em contexto urbano, adultos, jovens, crianças, mutirões de vacinação virando noites etc. A volta dos eventos, a ameaça da variante Omicron. Enfim, o que quer que tenha acontecido nesse período, eu tentei fotografar”, pontua Alves.

Segundo ele, apesar de toda a crise, as pessoas o recebiam e os permitia trabalhar. Durante o evento Foto Inovar, o fotojornalista pretende contar também como alguns setores da sociedade instalavam “um ódio crescente ao jornalismo e uma vontade enorme de desacreditá-lo. No Foto Inovar, eu pretendo mostrar o que eu passei e vi por meio das imagens. Acho que elas falam mais que qualquer palavra que eu disser”, diz.

Ele complementa como a pandemia afetou muitos setores, inclusive a fotografia. “Isso é um fato. Lamento que tantos colegas de fotografia e trabalhadores de diversas áreas tenham sofrido tanto. Eu trabalhei várias vezes, porque no jornalismo é assim, mas a maior parte do meu trabalho nesse período foi por conta própria. Fiz porque achava importante e ia sem garantia de receber por isso. Claro que depois recebi alguns prêmios, e isso compensou, mas o objetivo primeiro era tentar mostrar um pouco do que eu via”, finaliza Raphael Alves.

PROGRAMAÇÃO 15/11

08:00 – Credenciamento

09:30 – Abertura

10:00 – Raphael Alves /Retratos da pandemia

11:00 – Simone Di Domenico / (Palestra O Recomeço)

12:15h – Almoço

13:45h – Frank Infocus – (Marketing digital para fotógrafos)

14: 30h – Mari Righez / (Como criar ensaios exclusivos) – Gestante

15:45h – Intervalo

16:30 h – Gilmar Silva /

18:00h – Gui Dalzoto / (“RESET”)

19:30h – Encerramento E HAPPY HOUR.

PROGRAMAÇÃO 16/11

Dia 16/11/2022

09:00 – Pricila Fontineli e Estevan / Ensaios Fotográficos sem complicação

11:00 – Glauber Mattos- (Retratos e edição de imagem)

12:15h – Almoço

13:45 – Sara Rangel / (Fotografia de Alimento)

14:30 – Celso Modeneze / (Designer de álbuns)

15:45 – Intervalo

16:30 – Karly Marques / (Foco no financeiro para ir além)

17:45 – André Mansano/ (Direção e retratos de casais)

19:00 – Encerramento

Texto: Mayrlla Motta

Fotos: Raphael Alves

