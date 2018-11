Selo Unicef: Macapá participa de mais um ciclo de capacitação

Em mais um momento de capacitação, a equipe intersetorial da Prefeitura de Macapá, composta pelas secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e do Trabalho, Manutenção Urbanística e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), participou da terceira etapa de atividades locais promovidas pela edição 2017/2020 do Selo Unicef Município Aprovado, na terça-feira, 27.

O encontro reuniu representações de todos os municípios do Amapá e discutiu, principalmente, questões voltadas para as políticas públicas destinadas à crianças e adolescentes. A Semed, por meio do grupo de trabalho montado para tratar das questões educacionais referentes ao Selo, apresentou os debates feitos entre instituição, crianças e adolescentes.

“O objetivo desta edição do Selo é tornar esses jovens protagonistas na manutenção e luta pelos seus direitos, uma iniciativa que o Município de Macapá já aderiu ao formar o Núcleo de Cidadania Adolescente [Nuca] e o Juventude Unida pela Vida na Amazônia [Juva], que são meios de dar voz e espaço para a atuação desses jovens”, ressaltou a secretária de Educação, Sandra Casimiro, que apresentou os relatos sobre as experiências do Nuca em relação ao Desafio 6, estabelecido pelo Selo de “Promover a inclusão escolar e a troca de saberes – fora da escola não pode”.

A principal pauta do Município de Macapá é o processo de Busca Ativa Escolar, tema que, entre muitos outros, foi discutido com alunos do 5º ano das escolas Wilson Malcher e José Leoves, jovens da Pastoral da Juventude e representantes do Grupo de Jovens da Igreja Betel. Em relação ao 6º desafio proposto pelo Selo Unicef, a proposta é trazer para a escola os 2,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que estão fora das salas de aula em todo o país, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio 2015.

As discussões com os jovens indagaram as motivações de permanecer estudando, os desafios para continuar na escola, a preparação do ambiente escolar, entre muitos outros questionamentos que contribuam para conhecer melhor a realidade enfrentada por eles na sala de aula e auxiliem na organização e manutenção de políticas eficazes para melhorar esse cenário.

Assessoria de Comunicação/Semed