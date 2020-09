Potencial de escoamento da safra abre painéis do Norte Export

Especialistas estarão reunidos a partir do dia 28 deste mês para discutir características e soluções para demandas da região

O escoamento de soja e milho para o mercado internacional pelo Arco Norte atingiu 19,8 milhões de toneladas no primeiro semestre deste ano, representando um crescimento de 10,8% em relação a igual período de 2019. Os dados do Estatístico Aquaviário da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) demonstram que as instalações portuárias do Arco Norte responderam por 31,4% do escoamento do conjunto das instalações portuárias brasileiras do milho e da soja destinada à exportação.

É nesse contexto que o debate sobre o escoamento da safra do Centro-Oeste através do Arco-Norte é fundamental e será tema do painel que abre as discussões do Norte Export, previso pata os dias 28 e 29 de setembro, no Sebrae de Macapá (AP). O painel está previsto para as 9h do dia 29 de setembro. Todos os debates dos fóruns regionais do Brasil Export serão 100% online e gratuitos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site www.forumbrasilexport.com.br.

O Brasil Export é o maior hub de discussão da logística e infraestrutura portuária do País. Após realizar mais de cem encontros virtuais, os debates agora ganham um caráter diferente, híbrido, reunindo quantidade limitada de participantes presencialmente e grande participação online de palestrantes, convidados e público em geral, atendendo a todas as exigências sanitárias conforme recomendações das autoridades públicas locais.

A abertura do Norte Export ocorrerá no dia 28 de setembro, segunda-feira. O programa inclui visita técnica de patrocinadores e autoridades ao porto de Santana pela manhã. À tarde estão previstas palestras de convidados, dirigentes e patrocinadores do Brasil Export, além de painel tecnológico, finalizando com a solenidade de abertura, que ocorre à noite.

Painéis

Além do painel sobre o escoamento da safra do Centro-Oeste através do Arco-Norte, a programação inclui outros três debates: as necessidades e demandas dos terminais da região; importância da hidrovia como matriz de transporte e mudança econômica gerada a partir da exploração da indústria de óleo e gás.

Cada painel terá apresentação e moderação de conselheiros do Brasil Export. Os expositores envolvem desde entidades patrocinadoras, órgãos de classe e também autoridades públicas para debater o tema proposto.

Dados oficiais apontam um crescimento significativo de exportações de soja no primeiro semestre. Se analisarmos só essa mercadoria, percebemos um avanço de 19% de exportações pelo Arco Norte.

“Temos muita capacidade ociosa ainda, mas as perspectivas são muito boas. A infraestrutura da região, aos poucos, melhora com investimentos do governo federal, da Marinha e da praticagem. Em agosto, atracamos o primeiro navio da classe Panamax no Porto de Santana e já confirmamos em simulações a possibilidade de entrada do New Panamax. Estamos falando de um salto de quase 50% a mais de carga”, afirma Ricardo Falcão, presidente do conselho do Norte Export e do Conselho Nacional de Praticagem (Conapra). Falcão será responsável pela mediação do painel.

Claudio Eidelchtein, conselheiro do Norte Export, fará a apresentação do encontro. O painel conta ainda com Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Pró Logística de Mato Grosso e presidente do conselho do Centro-Oeste Export; César Meirelles, presidente da ABOL (Associação Brasileira dos Operadores Logísticos e Conselheiro Nacional do Brasil Export); Antonio Gorski, presidente da Gorski Logistica; Ricardo Tomczyk, diretor de relações governamentais do grupo Amaggi; e Javier Ho representante do Canal do Panamá.

Os temas a serem abordados são: corredores estratégicos para o Arco Norte e o potencial do escoamento das safras; a multimodalidade no Arco Norte; as dificuldades de se empreender no Arco Norte; e a experiência de um operador logístico no escoamento da safra pelo Arco Norte.

Inscrições

Os debates das etapas regionais do Fórum Brasil Export serão 100% online e gratuitos. Para participar, basta realizar a inscrição no site www.forumbrasilexport.com.br e aguardar a confirmação pelo mail. A transmissão será feita pelo aplicativo Zoom.

Sobre o Fórum Brasil Export

O Fórum Nacional Brasil Export é um espaço permanente de debates sobre o setor, reunindo os principais atores da cadeia de logística portuária, agronegócio e multimodalidade. Como referência do setor e presença constante no ambiente virtual, mantém articulação política e interlocução com autoridades e representantes das principais entidades. O Fórum engloba vários canais de informação (site, Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter e Youtube) multiplicando conteúdos nos principais veículos do Brasil, trazendo oportunidades, experiências, conhecimento e novas perspectivas para acompanhar o momento atual e a retomada da economia.

Serviço

Norte Export – Fórum Regional de Logística e Infraestrutura Portuária

Painel “O potencial do escoamento da safra do Centro-Oeste através do Arco Norte”

Data: 29 de setembro, às 9h

Local: evento online

Inscrições: podem ser feitas no site www.forumbrasilexport.com.br

