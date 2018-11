Guarda Municipal e PRF deflagram Operação Ônibus Seguro

A Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagraram na noite de terça-feira, 27, a Operação Ônibus Seguro, na zona norte da cidade. A fiscalização tem como objetivo dar mais segurança aos usuários de transporte coletivo da capital. Um veículo foi conduzido ao Ciosp por adulteração veicular. A operação iniciou às 21h, na BR-210, próximo à AP-070.

Várias irregularidades foram flagradas, ônibus estavam sem documentação ou atrasada. Mas o flagrante mais preocupante foi de um ônibus com adulteração veicular. “Encontramos um veículo que a placa dele deu em um outro, isso configura crime de adulteração do sinal do identificador. O automóvel foi para o Ciosp para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Continuaremos as fiscalizações e a parceria prosseguirá com o objetivo de integrar as forças de segurança para prover melhor sensação de paz e harmonia para a sociedade”, frisou o agente de Polícia Rodoviária, Souza Almeida.

Para o motorista Clóvis Pereira dos Santos, a operação traz mais segurança para a categoria, que sofre diariamente com assaltos nos veículos. “Ela é ótima, porque nos sentimos mais seguros. Muitos colegas relatam assaltos à noite, e saber que tem alguém fiscalizando e de olho nos meliantes nos dá segurança para trabalhar”, disse.

Em três horas de operação, foram revistadas 120 pessoas, 35 motos, 25 ônibus, 20 táxis e 28 veículos particulares. A operação segue nos próximos dias na zona sul da cidade, em bairros periféricos que possuem alto índice de criminalidade e assaltos. “Faremos essa operação em pontos estratégicos, uma vez por semana, para amenizar a situação de assaltos nos ônibus. O prefeito Clécio está sensibilizado com a causa e estamos dando nossa parcela de contribuição na segurança”, destacou o comandante da Guarda Municipal de Macapá, inspetor Charles Rui Secco.

Cássia Lima