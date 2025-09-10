DPU inaugura posto de atendimento jurídico para moradores de Laranjal do Jari e Vitória do Jari (AP)

Serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30



Laranjal do Jari – A Defensoria Pública da União (DPU) inaugurou núcleo de interiorização em Laranjal do Jari, no Amapá. O posto de atendimento gratuito já está em funcionamento no prédio do Super Fácil, localizado na Avenida Tancredo Neves, 2362, bairro Agreste. O atendimento ocorre de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 13h30 e atende também moradores de Vitória do Jari. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (96) 97400-1638.

A iniciativa faz parte do Plano de Interiorização da DPU, que tem como objetivo ampliar a presença da instituição em cidades do interior, garantindo assistência jurídica gratuita a cidadãos em situação de vulnerabilidade social, sem condições de pagar advogado e que tenham renda familiar de até R$ 2 mil. O núcleo também abrange atendimentos para moradores da cidade vizinha, Vitória do Jari.

Podem ser atendidas pessoas com demandas que envolvam a União e seus órgãos, autarquias, empresas públicas ou fundações públicas federais. Entre os principais temas estão: benefícios previdenciários e assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como aposentadorias, pensão por morte, benefício de prestação continuada (BPC-Loas) e auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença); questões ligadas a programas habitacionais ou educacionais da Caixa Econômica Federal (CEF), como Fies; além de pedidos relacionados ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde de alto custo.

Os interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais (carteira de identidade e CPF), comprovante de residência atualizado e documentos referentes ao caso, como cartas de negativa do INSS, relatórios e laudos médicos, entre outros.

Serviço: posto de atendimento da DPU em Laranjal do Jari (AP)

Endereço: Super Fácil – Avenida Tancredo Neves, 2362, bairro Agreste, Laranjal do Jari/AP – CEP 68920-000

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 13h30

Telefone: (96) 97400-1638

