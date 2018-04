Correios inaugura mais uma agência em Macapá

Nesta quinta-feira (26), às 15h, os Correios ampliam sua rede de atendimento no Amapá com a inauguração da agência Zona Oeste (Posto Avançado da Agência Central de Macapá), nas dependências da central de atendimento da rede Super Fácil, na zona oeste de Macapá. O evento contará com a presença do superintendente estadual dos Correios no Amapá, Heráclito Mendes Junior, da diretora-geral da rede Super Fácil, Luzia Grunho, e do governador do Estado do Amapá, Waldez Góes.

A unidade atenderá aos moradores daquela região, oferecendo todos os produtos e serviços do portfólio dos Correios, além de Banco Postal, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e consulta ao Serasa. O atendimento ao público será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Ascom Correios