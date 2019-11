Macapá ultrapassa meta de vacinação contra o sarampo

O Município de Macapá ultrapassou a meta de imunizar 95% das crianças menores de cinco anos de idade contra o sarampo. Segundo dados do Sistema Nacional de Imunização, a prefeitura conseguiu, com a campanha, vacinar 97,21% de crianças contra o sarampo. Para a vacinação desse público, o Ministério da Saúde enviou 38 mil doses.

A vacina, que faz parte do calendário nacional de imunização, continuará sendo disponibilizada na rotina das unidades de saúde. “Fizemos uma força-tarefa para vacinar o maior número de crianças. E o resultado é Macapá ultrapassando a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, e com a possibilidade de vacinarmos a totalidade de crianças nessa faixa etária”, comenta a coordenadora municipal de Imunização, Jorsette Cantuária.

Após os menores, será a vez dos adultos de 20 a 29 anos, que não estão com a caderneta em dia receberem a dose de imunização. Para isso, o município aguarda o repasse de vacinas. “Está previsto que em todo o país, a partir do dia 18 de novembro, a campanha comece para os adultos. No entanto, ainda aguardamos o Ministério da Saúde fazer o envio da vacina, para podermos dar início à vacinação”, concluiu Cantuária.

A única contraindicação para a vacina contra o sarampo é para crianças vacinadas contra a doença há menos de 30 dias. Somente após esse período é que poderá receber uma nova dose. Para vacinar, pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação na unidade mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

