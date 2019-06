Saiba como viajar de avião em Macapá pagando pelas passagens apenas R$ 75 o trecho

As passagens aéreas baratas estão disponíveis para viagens nos meses de agosto, setembro e outubro deste ano, exceto nos feriados.

A três companhias que operam no Amapá lançaram neste domingo uma das melhores promoções de passagens aéreas dos últimos meses. Os destaques são as passagens de ida e volta da capital de Macapá para Belém vendidas por apenas R$ 249. Considerando só o valor dos bilhetes, sem as taxas, cada trecho custa apenas R$ 75,00.ou R$ 150 pela ida e volta. ( Veja na imagem abaixo ). . Quem na capital paraense encontra passagens pelo mesmo valor para viajar para o Acre.